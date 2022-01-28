"Роскошный" туризм восстанавливается быстрее бюджетного, — исследование

Туристы откладывали сбережения, чтобы использовать их для премиальных путешествий

Новое исследование показало, что туризм класса "люкс" восстановился быстрее, чем бюджетный. Отчасти это происходит благодаря увеличению числа "состоятельных людей", сообщает Travelpulse.com.

Согласно опросу, проведенному GlobalData.com в США, 29% респондентов заявили, что их бюджеты на поездки увеличились по сравнению с тем, что они потратили бы до начала пандемии коронавируса.

Рынок элитного отдыха стал крупнейшим источником увеличения расходов: отрасль начала активно восстанавливаться, поскольку состоятельные потребители — теперь с более высоким уровнем располагаемого дохода — снова начали путешествовать в 2021 году.

"Существуют много объяснений, почему рынок предметов роскоши восстанавливается быстрее, чем другие. Но я думаю, что во многом это связано с идеей, что большинство людей воздерживаются от больших поездок в течение последних двух лет. В результате они откладывали свои сбережения, чтобы теперь использовать их для роскошных путешествий", — заявила президент американской компании Brillanti Эмили Брилланти.

"Другая причина заключается в том, что путешественники осознают, что они ценят комфорт и заботу о них гораздо больше, чем они могли бы осознавать в прошлом, и роскошные путешествия — этот уровень обслуживания и комфорта. Люди тратят дополнительные 300-500 долларов за номер за ночь, если сервис там будет хорошим", — добавила она.

Фото: Туристы ценят комфорт и заботу о них (unsplash.com/engin-akyurt)

Кроме этого согласно исследованию, что в США общий доход от отдыхающих в роскошных отелях был восстановлен в прошлом году, увеличившись на 147% по сравнению с 2020 годом. Данные также показывают, что 2% процента американских граждан имеют собственный капитал более 1 миллиона долларов в 2021.

"Я неоднократно слышу, что потребители проводят слишком много времени дома, устали от Zoom и украшают или ремонтируют дома. Все это в сочетании с необходимостью делать что-то более приятное, чем обычное, и роскошные путешествия в сочетании с опытным консультантом по путешествиям — это то спасение, которое они ищут", — сказал советник Protravel International по роскошным путешествиям Стивен Скотт.

Опрос показал, что увеличение располагаемого дохода могло быть вызвано случайными сбережениями из-за ограничений на передвижение, вызванных пандемией, или благодаря благоприятным экономическим условиям, вызвавшим резкий рост цен на жилье.

Напомним, ранее мы писали, в Испании прогнозируют "туристический бум" на весну 2022 года.