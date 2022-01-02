Замки, пещеры и аллеи. Лучшие локации Киева, где можно побывать на экскурсиях, не выходя из дома

Туризм "на диване" стал новым трендом во время пандемии, ведь увидеть самые интересные места можно и на экране монитора, если нет возможности посетить их самим.

Недавно в Киеве недавно появилась возможность посмотреть популярные локации города онлайн. Редакция РБК-Украина подобрала места столицы, где можно побывать на экскурсиях, не выходя из дома.

Пейзажная аллея

Пейзажная аллея, известная яркими скульптурами, была основана в 1980 году по проекту архитектора А. Милецкого как часть историко-архитектурного заповедника "Древний Киев" и стала единственным его реализованным объектом. Сегодня аллею украшают 75 мозаично-керамических скульптур созданных в 2007 - 2009 годах, фонтаны, необычные скамейки и другие интересные объекты.

С обзорных площадок, обустроенных вдоль нее, открываются живописные виды на Подол, Днепр и природу урочищ, которые находятся снизу.

Фото: Пейзажная аллея в Киеве (wikipedia.org)

Замок над Андреевским спуском

Замок Ричарда Львиное Сердце (снаружи) на склоне горы Воздыхальница назван в честь героя романа "Айвенго" Ричарда Львиное Сердце. Он был построен в начале 20 века по заказу Д. Орлова.

С самого начала со зданием было связано много мистических историй, почти по завершении строительства здесь вспыхнул пожар, спустя несколько лет убили владельца, а новые владельцы надолго не задерживались.

Поговаривают, что причиной были привидения и странные вещи, происходившие с жильцами. В 1920-х годах Замок Ричарда национализировали и до 1983 года он использовался как коммунальное жилье. После того здание пустует, в последнее время появились слухи, что здесь хотят открыть отель.

Музей Михаила Булгакова

Музей Булгакова - один из самых знаменитых домов Киева, ведь с 1906 по 1922 год в нем жила семья талантливого писателя Михаила Булгакова. Здесь он провел детство, молодость, первые врачебные практики, написал первые произведения.

Именно этот дом на Андреевском спуске стал центром сюжета знаменитой "Белой гвардии". Коллекцию музея составляют 47 личных предметов Булгакова: рукописи, несколько сотен книг, журналов, писем, программ и театральных билетов его семьи — всего около 400 мемориальных предметов. А также примерно 1000 личных предметов самой любимой сестры писателя Надежды Земской.

В музее можно посетить не только экскурсию, но и многочисленные мероприятия по традициям семьи Булгаковых — День рождения Булгакова (15 мая), День ангела (21 ноября), Детское Рождество, Пасху с реконструкцией пасхального стола, музыкально-поэтические вечера (13-го числа каждого месяца) или же ежедневно почаевничать на веранде.

Пешеходно-велосипедный мост

Вело-пешеходный стеклянный мост через Владимирский спуск - самый молодой киевский мост длиной 216 метров, который соединяет Арку Дружбы народов и Владимирскую горку. Мост открыли ко Дню Киева в мае 2019 года.

Его часто называют "мост Кличко" в честь действующего мэра. На мосту обустроены смотровые площадки со стеклянными вставками в полу. С моста открывается захватывающая панорама на Днепр и Левый берег. Мост является одним из лучших мест для встречи рассветов в столице.

Фото: Стеклянный мост в Киеве (wikipedia.org)

Подземелья Лавры

Пещеры Киево-Печерской лавры (Ближние пещеры) – лабиринт подземных пещер на территории Нижней Киево-Печерской Лавры длиной в 383 метра, где находятся мощи основателя Печерского монастыря преподобного Антония. Создание пещер началось в середине 11 века, когда Антоний покинул свою прежнюю келью и перебрался на более отдаленный склон.

Сейчас здесь хранятся мощи более 70 святых и есть отдельные ниши с костями, которые по мнению исследователей, принадлежат киевлянам, погибшим во время монголо-татарского нашествия. Также в Ближних пещерах обустроены 3 подземные церкви: Введения Пресвятой Богородицы, Антония Печерского, Варлаама, игумена Печерского.

Музей Золотые Ворота

Музей "Золотые Ворота" - одно из древнейших сооружений Восточной Европы. Их строительство упоминается в 1037 году. Это были главные ворота древнего Киева во времена Киевской Руси.

Название воротам дали по аналогии с Золотыми воротами в Константинополе.

В летописи 11 века этот оборонительный объект упоминается так:

"Заложил Ярослав город великий Киев, а в города сего ворота Золотые. Заложил он потом церковь на Золотых воротах, каменную, Благовещение Святой Богородицы".

Сейчас по музею проводят экскурсии, а посмотреть на остатки величественных стен можно онлайн.

Фото: Обновленный вход в киевский зоопарк (wikipedia.org)

Киевский зоопарк

Киевский зоопарк - одна из самых любимых детьми локаций Киева. Он был основан в 1909 году, по нынешнему адресу "поселился" в 1913 году. Недавно в зоопарке провели реконструкцию.

Во время посещения зоопарка можно увидеть экзотических животных, например, слона, жирафов, тигров, приматов. Также рептилий и птиц. Отдельно - копытных животных из Украины и других природных зон.

Напомним, ранее мы писали про самые колоритные дворики подола для экскурсии на выходных.

Также сообщалось, что стоит посмотреть на Житомирщине зимой.