"Секретные" локации, о которых не знают туристы: интересные места Киева для прогулки на уикенд

Фото: Контрактовая площадь, Киев (РБК-Украина/Виталий Носач)

Самые колоритные дворики Подола для экскурсии на выходных

Подол - особое место для прогулок в Киеве. Рыночная площадь с запахом глинтвейна и обзорным колесом, огоньки уютных кофеен с небольшими столиками и душевными разговорами, уличные музыканты.

Для полной картины не хватает ратуши. А ведь она когда-то была на Контрактовой площади, недалеко от фонтана "Самсон". О ней идет речь в плане Киева 1695 года, который в свое время составил полковник Ушаков.

Кстати, сохранился золотой барельеф ратуши с изображением архистратига Михаила. Если хотите его увидеть, то на метро Театральная загляните в Музей Киева. Барельеф находится на первом этаже возле лифта.

Фото: Киевская ратуша, эскизы 1697 года (almajournal3.webnode.com.ua)

Если хорошо рассмотреть план Ушакова, то можно заметить, что улицы расположены совершенно по-другому: все дороги ведут к ратуше. Дело в том, что в 1811 году Подол полностью сгорел в результате пожара катастрофических масштабов.

После пожара его "перекроили" на новый лад. Таким образом на Подоле появились бульвары и параллельно-перпендикулярные улицы, а вертлявые европейские улочки исчезли.

Фото: Подол на планах Киева от полковника Ушакова, 1695 год (m-a-d-m-a-x.livejournal.com)

Но зато со временем здесь появились подольские дворики, со своим необычным мультинациональным "микроклиматом". И в этой статье хочу вам показать свои самые любимые дворики Подола, в которых непременно стоит побывать.

Хорива, 18: главная "изюминка" - красная лестница

Пожалуй, это самый "фотогеничный" дворик Подола. Все из-за красной лестницы, украшенной по сезону цветами, елью или тыквами. А когда жильцы вывешивают белье через весь дворик, то появляется в здешней атмосфере что-то одесское.

Здесь стоит порассматривать деревянные лестницы, которые остались еще с момента постройки дома.

Фото: Двор отличает колоритная лестница - место, где часто фотографируются туристы (Дарья Сапожникова)

Была у меня как-то экскурсия с очень милыми киевлянами-старожилами. Заходим мы во двор, и внезапно один экскурсант выкрикивает: “А я тут жил”. И быстро скрылся за дверью подъезда. Возвращается через какое-то время и говорит: "Представляете, съехали мы в 1979 году, а дверь в квартиру - все та же. Ничего не изменилось за 40 лет".

Двор открыт к посещению круглосуточно.

Покровская, 9/2: дворик с "историческими" соседями

Этот дворик с шикарным проходом-коридором с наружной части дома, который опирается на деревянные балки. В 2020 году провели реконструкцию здания, но общий вид галереи не изменился.

В дворике царит атмосфера конца 19 века: все ждешь, что из дверей покажется мужчина в сюртуке и в шляпе или из-за угла выедет экипаж с кучером и дамой с кружевным зонтом в руках.

Фото: Во дворике есть дома, сооруженные в 19 веке (Дарья Сапожникова)

Атмосферы даже добавляет соседство с Покровской церковью - храмом конца 18 века в стиле казацкого барокко. А с другой стороны улицы находится колокольня церкви Николая Доброго. К сожалению, сам храм был разрушен большевиками в 1935 году, а из его кирпичей на этом месте построили лицей.

К слову, в церкви Николая Доброго венчался Михаил Булгаков со своей первой женой Татьяной Лапой.

Фото: Недалеко от здания находится Покровская церковь, возведенная в стиле казацкого барокко (wikipedia.org)

Дворик частенько закрыт на кодовый замок, но если подождать, то можно зайти вместе с жильцами.

Межигорская, 24: дворик с виноградной лозой

Это дворик-“Нарния”. "Изюминка" локации - столетний виноград, который оплел "двор-колодец". Раньше существовала замечательная традиция сажать возле новостроя дерево.

В этом доме решили посадить виноградную лозу, которая разрослась и стала "хозяйкой" двора.

Фото: Дворик на Межигорской (Дарья Сапожникова)

Вход охраняют скульптуры Адама и Евы, а в подвалах дома можно найти "секретную" веганскую кондитерскую.

Но это еще не все "сокровища" дворика. Дальше спрятан целый квартал-"лабиринт". А в нем - и дворики-колодцы, и тайная синагога, и старый отель, где Фани Каплан готовила взрывчатку, и стихотворения на стенах, и еще кучу всяких архитектурных изюминок, которые нужно искать и рассматривать.

Фото: С этим местом связано много историй Подола (Дарья Сапожникова)

Дворик открыт. Доступ свободен в любое время.

Верхний Вал, 62В: восстановленный особняк

Этот заброшенный особняк с запущенным садом приобрели владельцы, которые облагородили сад, построили деревянные беседки, а в самом доме создали традиционную китайскую чайную. Получилось уютно.

Фото: Один из двориков на Верхнем Валу (Дарья Сапожникова)

Не буду расписывать, как плющ оплетает дом, как ползет по земле старое дерево абрикоса, как игриво выглядывают статуи китайских богов из зарослей винограда, как пахнет в доме старыми деревянными балками. Это нужно самим видеть, нюхать, трогать, дегустировать и познавать.

Фото: Такие локации можно найти прямо посреди дворика (Дарья Сапожникова)

Дворик днем открыт, вход в сад - через чайную.

Нижний вал, 23: кованая лестница и закрытая галерея

Еще один дворик с деревянной закрытой галереей. Очень нетипичная архитектура для глаза современного киевлянина.

Однако еще лет сто назад это был самый обычный подольский дворик, который чудом не изменил свой вид до наших дней. Настоятельно рекомендую зайти в подъезд и полюбоваться кованой лестницей между вторым и третьим этажом. Эту лестницу вы могли видеть в клипе Кристины Соловий “Тримай”.

Фото: Двор, который снимали в клипах (Дарья Сапожникова)

С этой локацией связана одна "детективная" история. Несколько лет назад я стала замечать по Киеву бетонные розочки, сделанные как будто бы песочные пасочки. Потом в глаза стали бросаться стрекозы, звезды, рыбки и другие мини-скульптурки на улицах Киева. В интернете информации не нашла, и даже уже почти забыла о них. Пока как-то раз не забрела в этот дворик.

Сразу заметила, что на входе "подстерегает" бетонный котик с рыбкой, за водосточной трубой "спряталась" бабочка, а во дворе на стене виднеются "звезды". А если пройти вглубь двора, то там можно увидеть дверь, рядом с которой на стене надпись и бетонные пуговки.

Надпись гласит “Dich schon suchte ichs bande in torwege hab geschaut und funden niemand ist”, но природу бетонных пасочек никак не объясняет. После этого я часто заводила туристов в этот дворик и рассказывала, что разгадка природы бетонных роз, возможно, кроется за этой закрытой дверью.

Фото: Немного атмосферы Одессы в Киеве (Дарья Сапожникова)

Как-то раз я проводила экскурсию для туристов из Беларуси. Мы гуляли весь день по городу и зашли в этот двор. И вот я уже озвучила вступление к истории, как оказалось, что таинственная дверь открыта. Перед дверью стоит мужчина, а перед мужчиной - мангал, на мангале - сковородка с ароматной картошкой.

Тут мы и узнали, что это творческая мастерская, где царит атмосфера старого Подола. Здесь собираются скульпторы, писатели, музыканты, фотографы, художники и другая интеллигенция. Не успела я прийти в себя, как оказалась в самом центре событий: из мастерской стали выходить улыбчивые люди, вынесли на подносе рюмки с домашней наливкой и тарелки с шашлыком, узнали, что гости из Беларуси и затянули хором белорусскую народную песню.

Фото: Загадочная надпись во дворе (Дарья Сапожникова)

В ходе разговора оказалось, что автором скульптур-"пасочек" является Евгений Белоконь. Это его “Влюбленные фонари” вы могли видеть возле фонтанов на Майдане Независимости. А мужчина, который жарил картошку перед входом в мастерскую, оказался киевским фотографом Евгением Чабаном. На прощание Евгений нам сказал: "Как жаль, что сегодня не было Наташеньки. Она бы вам на скрипочке бы еще сыграла".

Вот такой он, гостеприимный Подол! И да, днем дворик открыт.

Во время посещения локаций прошу учесть, что все дворы - жилые. Постарайтесь не шуметь, чтобы не спугнуть волшебство подольских двориков. Желаю вам уютной прогулки и колоритного приключения!

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