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Вертепы, ярмарки и горы. Лучшие локации для путешествия по Украине на католическое Рождество

Автор: Ольга Маджумдар

Куда отправиться на трехдневный отдых 25-27 декабря

Украинцам снова выпадает возможность устроить себе яркие путешествия на уикенд - на католическое Рождество выпадает три выходных дня подряд. В этот период для туристов есть большой выбор праздничных локаций и мест для уединения с природой.

Насладиться предновогодним уикендом можно в разных регионах страны: послушать колядки, приобщиться к праздничному действу, посмотреть яркое шоу или прогуляться по заснеженным горам.

Пять лучших идей для путешествия 25-27 декабря посоветовали украинским туристам на сайте Zruchno.Travel.

Львов: концерты и ярмарка

Новогодняя и рождественская атмосфера во Львове превращает уютный город в разноцветную сказочную локацию. Рождественская ярмарка уже работает на площади Рынок перед Оперным театром. Елка, каток, праздничная иллюминация и ларьки с вкусностями и сувенирами – там есть все, что добавляет хорошего настроения туристам.

Фото: Рождественская атмосфера во Львове (facebook.com/Неймовірні фотографії Львова)

На сам праздник Рождества 25 декабря гостей ждут такие действа:

  • "Новая коляда" на площади Яворского (напротив Гарнизонного храма).
  • "Рождественская свеча" – пластуны будут выступать с песнями и театральными номерами во дворе бывшего госпиталя Св. Лазаря на вул. Коперника, 27. В этом здании "живет" хоровая капелла "Дударик". В этой локации состоится конкурс коляды и ярмарка.
  • Во Львовской национальной филармонии вечером можно будет послушать праздничный концерт "Christmas по-львовски". Этот музыкальный проект - традиция во Львове накануне новогодних праздников.

Для гостей выступят хор "Гомон" и Наталья Степаняк, Зиновий Карач, Павел Пигура, кавер группа Jennyfer band и Fedorchuk project. Также на концерте выступит специальный звездный гость, а зрителей порадуют сюрпризами.

Фото: Елка во Львове (instagram.com/panchyshyn_ua)

Харьков: увлекательная иллюминация и смотровая площадка

В новой увлекательной локации в Харькове - Фэнтези-парке - туристы и жители города уже несколько месяцев отдыхают и разглядывают сказочную иллюминацию со световыми фигурами. В этом парке свои идеи выставляют молодые творцы: художники, скульпторы, музыканты и артисты.

Вскоре особой атмосферы в Харькове станет больше - в Фэнтези-парке 25 декабря зажгут иллюминацию новогодней елки, а также тематических инсталляций, заработают рождественские фотозоны.

Для детей будет работать резиденция Деда Мороза – ежедневно с 12:00 до 18:00 можно будет получить подарок и пообщаться с новогодним персонажем. Резиденция будет работать до 7 января.

Фото: Фэнтези-парк в Харькове (kh.vgorode.ua)

На нарядной Площади Свободы в Харькове расположена впечатляющая главная елка с эффектами анимации. Рядом можно покататься на крупнейшем в Украине открытом катке, пройтись рядами рождественской ярмарки. В этой локации расположено больше всего новогодних арт-объектов.

На первом в Украине небоскребе, который расположен на этой площади, на крыше открылась смотровая площадка. Это одна из лучших возможностей полюбоваться городом и пофографировать праздничную локацию сверху.

Каменец-Подольский: рождественские песни и угощение

В городе Каменец-Подольском на Хмельнитчине, который туристы любят за средневековую атмосферу знаменитого замка, рождественские мероприятия уже начались.

Например, на днях открылась резиденция святого Николая - в Русских воротах Старого замка. Будет работать "дом" для детей до 20 января. Время работы: 11:00-22:00, вход бесплатный.

Фото: Рождественская атмосфера в Каменец-Подольском (instagram.com/ kamianets.travel.tic)

Впрочем, основные праздничные события еще впереди:

  • 25 декабря в кафедральном костеле святых апостолов Петра и Павла состоится рождественский концерт хоровой капеллы “Журавлик”.
  • 25 декабря в парке Героев Евромайдана вечером запланировано рождественское действо-вертеп, праздничное угощение и фаер-шоу.
  • 26 декабря в 13:00 в костеле Пресвятого Сердца Иисуса гостей приглашают послушать рождественские песнопения.

Днепр: огромная ель и ретро-изюминки

Жители города Днепр, а также туристы будут иметь немало особенных рождественских локаций и событий, чтобы ярко провести длинные выходные.

Среди локаций, которые стоит посетить во время путешествия в город:

  • Новогодняя ель высотой 20 метров на площади Героев Майдана. Она вторая по высоте в Украине в этом году – после столичной на Софиевской площади.
  • 30 световых фигур на Фестивальном причале на Набережной;
  • ретроавтобус с елочными игрушками 50-80-х годов прошлого века стоит посмотреть в техническом музее "Машины времени".

Фото: Елка в Днепре (facebook.com/dneprgram)

Также туристам советуют поискать бронзовые скульптуры из серии "Почувствуй Днепр". Эти фигурки рассказывают об истории города. Они посвящены важнейшим вещам, с которыми ассоциируется Днепр: мостам через реку, ракетам, одноименному печенью, екатеринославскому кирпичу. Одна из последних скульптур на улице Короленко – также "ностальгическая". Она посвящена пылесосу "Ракета" и является его миниатюрной копией. Это бытовое устройство выпускали на местном агрегатном заводе почти полвека.

Карпаты: активный отдых и релакс

Туристам, которые наоборот хотят провести эти выходные наедине с природой вдали от шумного празднования, стоит отправиться в горы. Зимой особенно интересны пешие походы с ночевкой в горных домиках.

Например, для того, чтобы отправиться в двух- или трехдневное приключение с инструкторами, особой подготовки не нужно. Туристов попросят позаботиться о правильной одежде, которая не промокает и держит тепло.

Фото: Домик в Дземброне (instagram.com/dream_hata)

Одно из таких предложений - от сети кемпингов "Белый слон". В ближайшие выходные можно отправиться по горным маршрутам на Ивано-Франковщине. Кроме перезагрузки на фоне зимней природы, путешественники получат знакомство с гуцульской кухней, отдых в сауне с мини-бассейном, посиделки у камина и костра, катание на санках.

Напомним, мы подготовили путеводитель по самым интересным локациям Закарпатья для зимнего отдыха.

Также ранее мы писали про 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой.

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