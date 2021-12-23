Вертепы, ярмарки и горы. Лучшие локации для путешествия по Украине на католическое Рождество

Куда отправиться на трехдневный отдых 25-27 декабря
Украинцам снова выпадает возможность устроить себе яркие путешествия на уикенд - на католическое Рождество выпадает три выходных дня подряд. В этот период для туристов есть большой выбор праздничных локаций и мест для уединения с природой.
Насладиться предновогодним уикендом можно в разных регионах страны: послушать колядки, приобщиться к праздничному действу, посмотреть яркое шоу или прогуляться по заснеженным горам.
Пять лучших идей для путешествия 25-27 декабря посоветовали украинским туристам на сайте Zruchno.Travel.
Новогодняя и рождественская атмосфера во Львове превращает уютный город в разноцветную сказочную локацию. Рождественская ярмарка уже работает на площади Рынок перед Оперным театром. Елка, каток, праздничная иллюминация и ларьки с вкусностями и сувенирами – там есть все, что добавляет хорошего настроения туристам.
На сам праздник Рождества 25 декабря гостей ждут такие действа:
Для гостей выступят хор "Гомон" и Наталья Степаняк, Зиновий Карач, Павел Пигура, кавер группа Jennyfer band и Fedorchuk project. Также на концерте выступит специальный звездный гость, а зрителей порадуют сюрпризами.
В новой увлекательной локации в Харькове - Фэнтези-парке - туристы и жители города уже несколько месяцев отдыхают и разглядывают сказочную иллюминацию со световыми фигурами. В этом парке свои идеи выставляют молодые творцы: художники, скульпторы, музыканты и артисты.
Вскоре особой атмосферы в Харькове станет больше - в Фэнтези-парке 25 декабря зажгут иллюминацию новогодней елки, а также тематических инсталляций, заработают рождественские фотозоны.
Для детей будет работать резиденция Деда Мороза – ежедневно с 12:00 до 18:00 можно будет получить подарок и пообщаться с новогодним персонажем. Резиденция будет работать до 7 января.
На нарядной Площади Свободы в Харькове расположена впечатляющая главная елка с эффектами анимации. Рядом можно покататься на крупнейшем в Украине открытом катке, пройтись рядами рождественской ярмарки. В этой локации расположено больше всего новогодних арт-объектов.
На первом в Украине небоскребе, который расположен на этой площади, на крыше открылась смотровая площадка. Это одна из лучших возможностей полюбоваться городом и пофографировать праздничную локацию сверху.
В городе Каменец-Подольском на Хмельнитчине, который туристы любят за средневековую атмосферу знаменитого замка, рождественские мероприятия уже начались.
Например, на днях открылась резиденция святого Николая - в Русских воротах Старого замка. Будет работать "дом" для детей до 20 января. Время работы: 11:00-22:00, вход бесплатный.
Фото: Рождественская атмосфера в Каменец-Подольском (instagram.com/ kamianets.travel.tic)
Впрочем, основные праздничные события еще впереди:
Жители города Днепр, а также туристы будут иметь немало особенных рождественских локаций и событий, чтобы ярко провести длинные выходные.
Среди локаций, которые стоит посетить во время путешествия в город:
Также туристам советуют поискать бронзовые скульптуры из серии "Почувствуй Днепр". Эти фигурки рассказывают об истории города. Они посвящены важнейшим вещам, с которыми ассоциируется Днепр: мостам через реку, ракетам, одноименному печенью, екатеринославскому кирпичу. Одна из последних скульптур на улице Короленко – также "ностальгическая". Она посвящена пылесосу "Ракета" и является его миниатюрной копией. Это бытовое устройство выпускали на местном агрегатном заводе почти полвека.
Туристам, которые наоборот хотят провести эти выходные наедине с природой вдали от шумного празднования, стоит отправиться в горы. Зимой особенно интересны пешие походы с ночевкой в горных домиках.
Например, для того, чтобы отправиться в двух- или трехдневное приключение с инструкторами, особой подготовки не нужно. Туристов попросят позаботиться о правильной одежде, которая не промокает и держит тепло.
Фото: Домик в Дземброне (instagram.com/dream_hata)
Одно из таких предложений - от сети кемпингов "Белый слон". В ближайшие выходные можно отправиться по горным маршрутам на Ивано-Франковщине. Кроме перезагрузки на фоне зимней природы, путешественники получат знакомство с гуцульской кухней, отдых в сауне с мини-бассейном, посиделки у камина и костра, катание на санках.
Напомним, мы подготовили путеводитель по самым интересным локациям Закарпатья для зимнего отдыха.
Также ранее мы писали про 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой.