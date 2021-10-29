Островное царство и водяные лабиринты: фотограф опубликовал зрелищные фото села на берегах Днепра

Удивительные поймы и живописные острова посреди Днепра – одна из самых очаровательных локаций неподалеку от Киева. Фотограф Александр Мален на своей странице в Facebook опубликовал снимки сказочных пейзажей водяных лабиринтов вблизи села Прохоровка осенью.

"Прохоровка и островное царство. Невероятные пейзажи с неба живописного села на берегу Днепра. Так и хочется взять лодку и провести день на веслах, блуждая по водным лабиринтам", - подписал путешественник свои фото.

Чем известно село Прохоровка и что интересного найдут там "охотники" за впечатляющими видами – в материале РБК-Украина.

Любимые места Гоголя и Шевченко

Прохоровка упоминается еще в документах 17 века (1622 года) как городок в составе Каневского староства. В 18 веке оно было центром казацкой сотни.

Фото: Виды на Днепре возле Прохоровки (фотограф и путешественник Александр Мален)

Позже Прохоровку оценили представители украинской интеллигенции, рассказывает известный украинский путешественник Роман Маленков на странице "Украина Инкогнита".

Там на Михайловой горе было имение первого ректора Киевского университета Михаила Максимовича. У него в гостях бывали Николай Гоголь и Тарас Шевченко. Гоголь очень живописно описал русло Днепра и пышные леса на его берегах в той местности.

Фото: Свято-Ильинская церковь в селе (фотограф и путешественник Александр Мален)

Кобзарь провел в Прохоровке свои последние свободные дни в Украине до ареста в 1859 году. В этой деревне его арестовали. Хоть и освободили через месяц, но заставили уехать из Украины.

Бывали в Прохоровке у ректора и немало других известных людей. В этом же селе Максимович и был похоронен.

В советские времена в бывшем имении на Михайловой горе разместили санаторий "Октябрь", который сохранился по сей день. Впрочем, здравница не очень популярна среди отдыхающих.

"Например, во время моих последних посещений весной 2011 года здесь не было ни одной живой души. Даже сторожа не заметили. Старые советские корпуса, деревянные домики, библиотека, футбольное поле и теннисные корты, котельная, – все как будто говорило – не розполагайтесь удобнее, вам тут не рады, не нарушайте нашего вековечного покоя", - описывал свой визит в село путешественник.

На территории имения сохранился пятисотлетний дуб Шевченко и многовековая сосна Гоголя.

Фото: Пляжи на Днепре в Прохоровке (фотограф и путешественник Александр Мален)

Церковь без единого гвоздя, ветряная мельница и локальный "курорт". Что посмотреть в Прохоровке

Современная Прохоровка - село с четырьмя сотнями жителей и собственным сельсоветом, пишет Роман Маленков. Он выделяет местную Свято-Ильинскую церковь. Храм во многих источниках датируют 1709 годом, отмечая, что его построили без единого гвоздя.

"В Интернете я встречал мысли, что ее построили уже в 19 веке на месте более древней церкви. Возможно, перестроили. Но сейчас мы можем только представлять ее первоначальный вид, ведь в советские времена храм закрыли и изувечили – были сброшены кресты и купола. Верующим храм вернули в 90-е годы прошлого века", - рассказывает путешественник.

Также в Прохоровке есть старинная ветрянная мельница.

Фото: Ветряная мельница в селе Прохоровка (wikipedia.org)

Благодаря невероятным пейзажам и пляжам на берегу Днепра всего в 150 километрах к югу от Киева село ежегодно становилось локальным "курортом", где работали базы отдыха.

В последние годы Прохоровка стала "резиденцией" для состоятельных украинцев. Имения отгорожены стеной от простого полуоставленного села с склонившимися мазанками и разбитым асфальтом, рассказывает Маленков. Впрочем, в хорошем состоянии находится другая часть местной инфраструктуры – фарватер для яхт и вертолетные площадки.

Напомним, ранее путешественник Александр Мален назвал РБК-Украина самые недооцененные города Украины.

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