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Без штрафов и депортации. В Турции рассказали, что делать застрявшим в стране украинцам

Автор: Катерина Гончарова

Также на границе развернут лагерь для тех, кто спасается от войны

Граждане Украины, которые сейчас находятся в Турции, могут оставаться в стране без штрафов и депортации.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на украинское культурное общество в Стамбуле.

Официальное уведомление от Миграционной службы провинции Стамбул:

  • Те из вас, кто хочет получить Вид на жительство, получит его по упрощенной программе;
  • Статус беженца гражданам Украины не предоставляется: вместо этого предоставляется статус людей, которым необходима вторичная защита. Разница лишь в названии. За обретением этого статуса нужно обратиться в Отдел Миграционной службы в районе Кумкапи.
  • В любом случае, те, у кого закончилась виза, Вид на жительство, кто находится сейчас на территории без соответствующих документов, не должны переживать.

Согласно заявлению миграционной службы, в любом случае эти лица не будут депортированы и к ним не будут применять штрафы и санкции.

"На границе Турции уже основан лагерь для беженцев из Украины. В ближайшее время подобный лагерь будет основан на территории Стамбула для тех граждан Украины, кто сейчас здесь оказался без жилья в Стамбуле", - говорится в заявлении.

"Уважаемые граждане Украины! Миграционная служба Турции с вами и делает все возможное, чтобы помочь вам в эти нелегкие дни!", - цитирует организация заявление ведомства.

Если у кого-то остаются вопросы, украинцев просят в случае крайней необходимости обращаться на турецком языке на служебный номер главы отдела соблюдения коммуникации миграционной службы города Стамбул + 905312878953 (господин Сердар ДАЛ).

"Граждане Украины, оказавшиеся в этой ситуации в других провинциях Турции! Сохраните эту публикацию, по возможности она будет дополнена номерами работников Миграционной службы в ваших городах", - обратились в ведомстве к нашим гражданам.

Напомним, в Чехии ведут беспрецедентную кампанию по сбору средств на украинскую армию.

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