Зробите собі проблеми: бортпровідниця пояснила, чому у літаку не можна мінятися місцями

Особистий досвід і перша помилка

Виявилося, що навіть проста заміна місця може мати несподівані наслідки. Особливо якщо авіакомпанія використовує певні цифрові системи і пов’язує дії пасажирів із конкретними місцями в салоні.

У випадку, про який йдеться, бортпровідницю попросили помінятись місцями з іншою пасажиркою. Обидві мали місця біля проходу, але в різних рядах.

Спершу вона не планувала погоджуватись, адже зазвичай проти будь-яких змін місць. Її позиція проста: якщо хтось не подбав про зручне місце заздалегідь, інші не мають страждати. Проте цього разу вона вирішила зробити виняток.

Після обміну місцями з’явилися сумніви, адже нове місце вже було зареєстроване за іншою людиною. У разі порушення правил - наприклад, куріння в туалеті - вся відповідальність могла впасти на номер її місця.

Оплата в польоті й технічні ризики

Інша несподівана проблема стосувалася оплати товарів на борту. У деяких авіакомпаніях потрібно попередньо додати банківську картку до додатку, щоб купувати напої чи їжу.

Це означає, що будь-хто, хто опиниться на вашому місці, зможе скористатися збереженою карткою. Після обміну бортпровідниця зрозуміла, що потенційно чужа людина може скористатися її грошима.

Вона звернулася до екіпажу, й той підтвердив, що така ситуація можлива. Хоч вона не вірить, що пасажирка хотіла скористатися її коштами, це стало серйозним попередженням. Такі нюанси рідко усвідомлюють ті, хто безтурботно погоджується на обмін.

Стюардеси наполегливо радять: не варто мінятися місцями під час польоту (фото: Pixabay)

Коментарі екіпажу та поради пасажирам

У коментарях до історії багато працівників авіації підтвердили: краще уникати самовільних змін місць. Деякі стюардеси зазначають, що завжди просять пасажирів назвати прізвище при оплаті, щоби перевірити, чи карта належить саме їм.

Вони бояться помилково зняти гроші з чужого рахунку. Представники наземного персоналу також застерігають від подібних ротацій без повідомлення екіпажу.

Зміни місць без дозволу можуть викликати плутанину в екстрених ситуаціях і навіть спричинити службові проблеми. Висновок простий: кожен має право залишатися на своєму місці. Якщо вам не зручно - просіть про заміну через бортпровідника, а не самовільно.