Зіпсуєте ноги і відпочинок: ніколи не надягайте це взуття в літню поїздку

Шкіряні туфлі

Класичні шкіряні туфлі виглядають стильно, але влітку вони швидко стають причиною перегріву ніг і потовиділення. Вони не пропускають повітря, що створює ідеальні умови для натирання і мозолів.

Такий тип взуття не підходить для довгих прогулянок і туристичних маршрутів. Вибирайте замість них легкі кросівки з дихаючих матеріалів або спортивні сандалі.

Високі підбори

Високі шпильки - це найгірший варіант для активних літніх подорожей. Вони не забезпечують належної підтримки стопи і сприяють швидкій втомі ніг.

Ризик травм при ходьбі по нерівній поверхні значно зростає. Краще обирайте зручні сандалі на низькому ходу або стильні балетки з м’якою підошвою.

Важкі кросівки без вентиляції

Важкі кросівки, що не “дихають”, влітку перегрівають ноги і викликають дискомфорт навіть під час коротких прогулянок. Вони швидко стомлюють і не дають стопі відпочити.

Таке взуття не підходить для тривалих туристичних маршрутів. Замість цього беріть легкі кросівки з сітчастими вставками для вентиляції.

Найзручніше взуття для літнього відпочинку - легкі кросівки (фото: Freepik)

Балетки з тонкою підошвою

Балетки часто виглядають комфортними, але тонка підошва погано амортизує удари під час ходьби. Вони не забезпечують достатньої підтримки і швидко зношуються на тривалих маршрутах.

Часто балетки натирають п’яти і пальці ніг. Краща альтернатива - сандалі або кросівки зі зручною підошвою.

Сандалі з жорсткою підошвою

Сандалі з твердою підошвою створюють навантаження на ноги і не амортизують удари під час ходьби по нерівній поверхні. Через це може з’явитися біль у ступнях і спині.

Вони не підходять для тривалих походів або екскурсій. Варто обирати моделі з м’якою та гнучкою підошвою для максимального комфорту.

Шльопанці або пластикові капці

Пластикові шльопанці часто не фіксують ногу і спричиняють натирання, особливо при тривалій ходьбі. Вони не захищають від пошкоджень і незручні на нерівних поверхнях.

Таке взуття підходить лише для пляжу, але не для міських чи туристичних прогулянок. Замість них вибирайте зручні сандалі з ремінцями або кросівки.