Українцям стане доступніше Європа та море: Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі

Коли почнуть діяти нові маршрути

Популярний угорський лоукостер повертається в польський аеропорт "Варшава-Модлін" і запустить одразу 11 нових маршрутів. Варто додати, що це станеться після 13-річної перерви.

Квитків у продажу ще немає, оскільки нові маршрути почнуть курсувати тільки з грудня 2025 року. Але ажіотаж серед мандрівників вже почався.

Куди можна буде полетіти з Варшави

За повідомленням авіакомпанії, з грудня 2025 року пасажири зможуть літати до Італії, Греції, Іспанії, Норвегії, Болгарії, Кіпру, Молдови та на Кіпр і Мальту.

Нові напрямки:

Мілан-Бергамо (Італія)

Альгеро (Італія)

Бріндізі (Італія)

Палермо (Італія)

Афіни (Греція)

Барселона (Іспанія)

Берген (Норвегія)

Валлета (Мальта)

Софія (Болгарія)

Пафос (Кіпр)

Кишинів (Молдова)

Рейси з Варшави-Модлін (скриншот)

Чи будуть рейси регулярними?

Представник авіакомпанії Роланд Тішнер зазначив, що Wizz Air планує розширити парк завдяки двом новим літакам Airbus Neo і це дозволить лоукостеру запровадити нові рейси на постійній основі.

"Після успішних переговорів, обговорень та досягнення згоди з керівництвом аеропорту Модлін, ми збираємося розгорнути два нові літаки Airbus Neo в аеропорту Модлін, починаючи з грудня", - зазначив він.