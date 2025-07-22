Українцям стане доступніше Європа та море: Wizz Air відкриє 11 нових маршрутів з Польщі

Українці зможуть обирати з Польщі ще більше маршрутів завдяки розширенню напрямків у 2015 році. У аеропорт Варшава-Модлін повертається після 13-річної перерви популярна лоукост-компанія Wizz Air, яка відкриє 11 нових маршрутів.
Що відомо про запуск нових маршрутів з Польщі та куди зможуть літати українці, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії Wizz Air на сторінці в Instagram.
Популярний угорський лоукостер повертається в польський аеропорт "Варшава-Модлін" і запустить одразу 11 нових маршрутів. Варто додати, що це станеться після 13-річної перерви.
Квитків у продажу ще немає, оскільки нові маршрути почнуть курсувати тільки з грудня 2025 року. Але ажіотаж серед мандрівників вже почався.
За повідомленням авіакомпанії, з грудня 2025 року пасажири зможуть літати до Італії, Греції, Іспанії, Норвегії, Болгарії, Кіпру, Молдови та на Кіпр і Мальту.
Нові напрямки:
Рейси з Варшави-Модлін (скриншот)
Представник авіакомпанії Роланд Тішнер зазначив, що Wizz Air планує розширити парк завдяки двом новим літакам Airbus Neo і це дозволить лоукостеру запровадити нові рейси на постійній основі.
"Після успішних переговорів, обговорень та досягнення згоди з керівництвом аеропорту Модлін, ми збираємося розгорнути два нові літаки Airbus Neo в аеропорту Модлін, починаючи з грудня", - зазначив він.