Доведеться купляти нові валізи? Авіакомпанії змінять правила ручної поклажі

Вже восени у правилах перевезення ручної поклажі у літаках очікуються кардинальні зміни. Європейська комісія вирішила переконати усі авіакомпанії Європи розробити єдині стандарти для багажу - від ручної поклажі до великогабаритних валіз. У відповідь на це авіакомпанія Ryanair спочатку вирішила зменшити розміри валіз, а потім збільшити.

Що чекає усіх мандрівників з осені і які розміри безкоштовної ручної поклажі будуть діяти, розповідає РБК-Україна.

Ryanair збільшить чи зменшить?

На початку липня з'явилася інформація, що найбільша бюджетна авіакомпанія Європи планує у відповідь на стандартизацію розмірів багажу змінити розміри безкоштовної ручної поклажі.

Зараз пасажири можуть безкоштовно брати з собою на борт літака сумку або валізу розміром 40x25x20 см та вагою 7 кг (20 літрів).

Але з нового сезону у компанії вирішили ввести нові норми 40x30x15 см, що дає 18 літрів.

Звісно, таке рішення компанії зустріли з критикою. Такі нововведення потребують заміни або перекалібровки спеціального устаткування в аеропортах. А ще - пасажирам, які роками купляли сумки та валізи необхідного розміру, доведеться тепер знову купувати нові.

При цьому інші авіакомпанії про бажання змінити розміри ручної поклажі не заявляли.

Але це не все.

У нових пропозиціях Європейської комісії запропонували зробити безкоштовними не тільки сумки та валізи певного розміру, а й особисті речі - сумочку, рюкзак, ноутбук.

Тобто, дозволити пасажирам провозити на борту безкоштовну одну особисту сумку та невелику ручну поклажу. Розмір особистої сумки - 40х30х15, а ручної поклажі - збільшити до максимальних розмірів 100 см за три виміри та вагою 7 кг (50х35х15 або 50х30х20)

За декілька днів Ryanair заявила, що запровадить нові норми безкоштовної поклажі і збільшить розміри. Нові розміри будуть такими: 40х30х20 і загальний об'єм до 24 літрів. Речник авіакомпанії запевнив, що зміна буде запроваджена протягом наступних тижнів.

Такі розміри трошки більші, ніж пропонує Європарламент, але пасажирам тоді не доведеться купляти нові валізи.

А що інші авіакомпанії?

Галузева асоціація Airlines for Europe (A4E) також підтвердила, що її авіакомпанії-члени почали застосовувати запропонований новий набір розмірів для особистих речей.

"Усі авіакомпанії A4E впровадять гарантовані розміри та забезпечать їх до кінця літнього сезону 2025 року. Перевізники й надалі дозволятимуть перевозити великі особисті речі на власний розсуд, як це вже робить багато авіакомпаній A4E сьогодні", - йдеться у заяві асоціації.