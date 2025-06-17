Жахи з кам'яного віку: 5 найдивніших племінних ритуалів, які досі існують

Мешканцю сучасного мегаполіса складно уявити, що в деяких куточках планети досі існують народи, які дотримуються стародавніх обрядів, які вражають та навіть шокують.

РБК-Україна розповідає про п’ять найдивніших традицій, які досі практикуються в ізольованих племенах.

Болісні татуювання племен Папуа-Нової Гвінеї

У регіоні Туфі на Папуа-Новій Гвінеї племена практикують особливі татуювальні ритуали. Підлітків кладуть на бамбукову підстилку та наносять їм на спину складні символи - понад 450 болісних штрихів.

Цей ритуал - обряд переходу з дитинства в доросле життя. У племені Корафе, яке мешкає поруч, дівчатам також наносять тату, але вже на обличчя. Це символізує їхню посвяту у статус жінки. Така болісна процедура вважається знаком сили та зрілості.

Обрізання у племені зулусів

У Південній Африці плем’я зулусів проводить обряд дорослішання для хлопців-підлітків. Молодих юнаків викрадають і відводять до таємного місця, доступного лише для старших жінок, які приносять їжу.

Потім підлітків кладуть на землю, посипають їх тіло білим порошком і здійснюють обрізання за допомогою лез та каміння. Рани обробляють екскрементами тварин, а процес загоєння триває близько чотирьох місяців.

Через жорстокість ритуалу частими є випадки смерті або серйозного каліцтва. Однак у культурі зулусів це - необхідний крок до статусу чоловіка.

Зулуси (фото: Вікіпедія)

Рукавички з мурахами-пулями в Амазонії

У племені Сатере-Маве, що живе в амазонських джунглях, хлопці проходять жорстокий ритуал дорослішання. Підлітки вирушають у ліс, де разом із шаманом ловлять мурах-пуль - найболючіших комах у світі.

Укус цих мурах відчувається, як постріл з вогнепальної зброї. Комах поміщають у спеціальні рукавички, які хлопці надягають на руки на 10 хвилин.

Вижити після такого болю - це доказ мужності та витривалості. Той, хто пройшов ритуал, вважається повноправним чоловіком племені.

Поїдання попелу померлих у племені яномама

У племенах яномама у Венесуелі та Бразилії існує незвичний ритуал прощання з мертвими. Вони вірять, що дух померлого продовжить жити в тілі родича, якщо той споживе його останки. Після смерті тіла спалюють, а попіл змішують із супом з подорожника.

Цей напій подають родичам, які мають його з’їсти. Для племені це акт любові, шани та духовного єднання. З точки зору науки - моторошно, але для яномама це найвища форма пам’яті про близьку людину.

Діти племені яномама (фото: Вікіпедія)

Відрізання пальців у племені Дани

У долині Балієм, у Західному Папуа, плем’я Дани дотримується дуже болісного похоронного ритуалу. При втраті близького родича члени родини відрізають собі частини пальців рук. Це символізує глибоку скорботу і втрату частинки себе разом із померлим.

Окрім ампутацій, вони також мажуть обличчя попелом і глиною. У культурі Дани пальці символізують не лише тіло, а й душу людини.