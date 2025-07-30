Ці неймовірні озера можуть замінити вам море: куди варто поїхати у серпні

Озеро Світязь (Волинська область)

Світязь, що входить до Шацьких озер, є не просто найглибшим, але й одним із найчистіших озер України. Його вода настільки прозора, що дно видно на кілька метрів, а подекуди навіть на шість метрів.

Завдяки піщаним пляжам та пологому заходу у воду, Світязь ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми. Вода влітку чудово прогрівається.

Переваги для купання:

Висока прозорість води та піщане дно.

Пологий захід у воду, що безпечно для малюків.

Розвинена інфраструктура - є облаштовані пляжі, рятувальні станції, прокат водного спорядження.

Офіційно дозволені зони для купання (наприклад, урочище Гряда).

Озеро Світязь (фото: Вікіпедія)

Біле озеро (Рівненська область)

Це унікальне озеро славиться не лише своєю чистотою, а й особливими властивостями води, яка має підвищений вміст гліцерину. Завдяки цьому Біле озеро часто називають "озером молодості", і вважається, що його вода позитивно впливає на шкіру. Озеро оточене сосновими лісами, що створює чудові умови для дихання та загального оздоровлення.

Переваги для купання:

Чиста та прозора вода з лікувальними властивостями.

Піщані береги та чисте повітря.

Наявність реабілітаційно-оздоровчого комплексу "Біле озеро" та інших баз відпочинку, де моніторять якість води.

Біле озеро (фото: Вікіпедія)

Голубі озера (Чернігівська область)

"Голубі озера" на Чернігівщині це система мальовничих озер, що утворилися на місці колишніх піщаних кар'єрів. Вони вражають своєю бірюзовою водою та оточенням хвойних лісів, що створює неповторну атмосферу та цілюще повітря.

Переваги для купання:

Кришталево чиста вода з красивим відтінком.

Піщані пляжі та можливість відпочинку серед лісу.

Хоча деякі місця є "дикими", є й облаштовані зони для відпочинку та купання.

Блакитні озера (фото: Вікіпедія)

Озеро Молодості (Буковель, Івано-Франківська область)

Це штучно створене, але надзвичайно чисте озеро розташоване на території відомого курорту Буковель. Воно вважається найбільшим штучним озером України. Тут подбали про високий рівень інфраструктури, що робить відпочинок максимально комфортним та безпечним.

Переваги для купання:

Дуже чиста вода гірського походження.

Сучасна інфраструктура: облаштовані пляжі, рятувальні служби, прокат спорядження, зони відпочинку.

Ідеально для сімейного відпочинку, є багато розваг для дітей.

Озеро Молодості (фото: bukovel.com)

Озеро Задорожнє (Львівська область)

Озеро Задорожнє, відоме як "Задорожнє" або "Байкал", є одним із найпопулярніших місць для відпочинку та купання на Львівщині. Воно розташоване недалеко від Львова, що робить його легкодоступним для мешканців та гостей міста.

Переваги для купання:

Чиста вода та облаштовані зони відпочинку.

Зручне розташування та легкий доїзд.

Є бази відпочинку та кемпінги, де моніториться якість води.

Озеро Задорожнє (фото: facebook.com/ozbaikal)

Перед поїздкою до будь-якого озера завжди рекомендується перевіряти актуальну інформацію щодо стану води та дозволів на купання від місцевих органів влади або санітарних служб.