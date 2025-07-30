Ці неймовірні озера можуть замінити вам море: куди варто поїхати у серпні

Відпочинок біля води - це завжди чудова ідея, особливо коли йдеться про спекотне літо. В Україні є безліч мальовничих водойм, що ваблять своєю красою та чистотою. І якщо у вас немає можливості попасти до моря, є безліч гарних озер для відпочинку.
Де можна не просто милуватися краєвидами, а й безпечно покупатися, розповідає РБК-Україна.
Світязь, що входить до Шацьких озер, є не просто найглибшим, але й одним із найчистіших озер України. Його вода настільки прозора, що дно видно на кілька метрів, а подекуди навіть на шість метрів.
Завдяки піщаним пляжам та пологому заходу у воду, Світязь ідеально підходить для сімейного відпочинку з дітьми. Вода влітку чудово прогрівається.
Переваги для купання:
Озеро Світязь (фото: Вікіпедія)
Це унікальне озеро славиться не лише своєю чистотою, а й особливими властивостями води, яка має підвищений вміст гліцерину. Завдяки цьому Біле озеро часто називають "озером молодості", і вважається, що його вода позитивно впливає на шкіру. Озеро оточене сосновими лісами, що створює чудові умови для дихання та загального оздоровлення.
Переваги для купання:
Біле озеро (фото: Вікіпедія)
"Голубі озера" на Чернігівщині це система мальовничих озер, що утворилися на місці колишніх піщаних кар'єрів. Вони вражають своєю бірюзовою водою та оточенням хвойних лісів, що створює неповторну атмосферу та цілюще повітря.
Переваги для купання:
Блакитні озера (фото: Вікіпедія)
Це штучно створене, але надзвичайно чисте озеро розташоване на території відомого курорту Буковель. Воно вважається найбільшим штучним озером України. Тут подбали про високий рівень інфраструктури, що робить відпочинок максимально комфортним та безпечним.
Переваги для купання:
Озеро Молодості (фото: bukovel.com)
Озеро Задорожнє, відоме як "Задорожнє" або "Байкал", є одним із найпопулярніших місць для відпочинку та купання на Львівщині. Воно розташоване недалеко від Львова, що робить його легкодоступним для мешканців та гостей міста.
Переваги для купання:
Озеро Задорожнє (фото: facebook.com/ozbaikal)
Перед поїздкою до будь-якого озера завжди рекомендується перевіряти актуальну інформацію щодо стану води та дозволів на купання від місцевих органів влади або санітарних служб.
Вас може це зацікавити:
Під час написання матеріалу були використані джерела: Ukraine Travel, EcoTravel, Shatskyi National Natural Park