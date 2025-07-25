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Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків

П'ятниця 25 липня 2025 20:46
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Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків Чому варто побачити Чортків хоча б раз у житті (фото: Вікіпедія)
Автор: Анна Шиканова

Чортків - невелике, але вражаюче місто на Тернопільщині, яке часто залишається поза увагою туристів. А дарма. Тут збереглися унікальні архітектурні пам’ятки, сліди різних епох та культур, а ще - затишна атмосфера справжнього європейського містечка. Якщо вам набридли заїжджені маршрути, саме час звернути увагу на Чортків.

Чим може здивувати містечко Чортків у Тернопільській області, розповідає РБК-Україна.

Неймовірна старовинна готика

Чортків здивує кожного, хто звик бачити середньовічну архітектуру лише у Львові чи за кордоном. Домінантою міста є костел святого Станіслава - справжній зразок неоготики, збудований у 1910-х роках.

Його шпилі здіймаються над містом, а всередині - вітражі, фрески та неймовірна акустика. Туристів тут небагато, тож можна спокійно роздивитись кожну деталь.

Цей неоготичний костел, збудований на початку XX століття, нагадує собор із романів Дюма. Його 60-метрова вежа видно здалеку.

Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків

Чортків (фото: Вікіпедія)

Замок, що пережив епохи

Чортківський замок, збудований ще у 15 столітті, - це одна з найстаріших фортець Поділля. Хоч нині він частково зруйнований, мури, вежі та підземелля зберігають дух історії. Раніше цей замок належав родині Потоцьких.

Біля нього - мальовнича долина Серету, яка надає локації ще більшої автентичності. А з пагорба можна побачити усе місто, як на долоні.

Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків

Замок Ґольських (фото: Вікіпедія)

Автентичний центр і будинки з історією

Центральна площа Чорткова - це мікс польської, австрійської і єврейської архітектури. Тут можна побачити будівлі з декоративними фронтонами, дерев’яними елементами й балконами у стилі модерн.

Попри історичну глибину, Чортків має молодий настрій. Тут з’являються стильні кав’ярні та крафтові пекарні, де можна відпочити з фільтр-кавою чи терновим чизкейком.

Рекомендуємо заглянути у Fika Coffee, Veranda Café або Кав’ярню на площі - заклади, де відчувається щирість і турбота про гостя.

Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків

Чортків (фото: Вікіпедія)

Чортківська ратуша - готика з гуцульськими мотивами

Унікальна будівля у псевдоготичному стилі з дерев’яними деталями, яких не знайдете в жодній іншій ратуші України. Побудована ще 1905 року, сьогодні вона прикрашає кожну листівку з Чорткова.

Місто зберігає пам’ять про давнє єврейське, польське, вірменське та українське населення. Тут є стара синагога, цвинтарі, підземелля і свідчення життя багатьох поколінь.

Атмосфера провінційної Європи

Чортків залишається в тіні популярних туристичних маршрутів. Але саме це і є його перевагою. На відміну від галасливих туристичних міст, Чортків затишний і неквапливий. Його обирають ті, хто шукає неспішні мандрівки, щоб побути наодинці з містом і його історією.Старовинний замок, готичні храми і тиша: чому варто відвідати Чортків

Центр Чорткова (фото: Вікіпедія)

Поблизу - багато природних локацій

Неподалік Чорткова - печери, річка Серет, дендропарк у Білобожниці, давні дерев’яні церкви. Це чудова база для кількаденного мандрівного маршруту Тернопільщиною.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, офіційний сайт Чортківської міської ради, Ukraїner.

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