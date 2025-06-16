Шведська традиція, що дивує туристів: чому все навколо пофарбоване в червоне

Що таке Falu Rödfärg і як вона з’явилася

Ця історія почалася у невеликому шведському містечку Фалун, де декілька століть працювала мідна шахта. Майже кожен мешканець був пов'язаний з шахтою - хтось працював під землею, хтось обслуговував виробництво, а хтось торгував товарами з видобутку.

В процесі видобутку міді залишалися відходи - багаті на залізо і мінерали породи, які після обробки перетворювалися в яскравий червоний пігмент. Саме цей продукт почали використовувати для виробництва стійкої фарби, більш відомої як фалунський червоний.

Falu Rödfärg - це природна червона фарба. Її склад простий: окиси заліза, мідь, сульфіди та інші мінерали, які залишалися після добування руди.

Після того як шахта занепала, залишки породи використовували для створення пігменту. Фарба не лише надавала красивого вигляду дерев’яним будинкам, але й захищала дерево від гниття, сонця та вологи.

Чому будинки фарбували саме в червоний

У XVII-XVIII століттях червоний був кольором престижу: він імітував вигляд цегли, яка була дорогою й доступною лише аристократії.

Фарбуючи свій дерев'яний будинок у червоне, селяни "підтягувалися" до вигляду панських маєтків. І ця традиція збереглась, навіть коли фарба перестала бути символом статусу.

Будинок, який був покритий фалунською фарбою, міг стояти десятиліттями та зберігати свій колір та захист від будь-якої погоди. І це було значно простіше та дешевше, ніж регулярно ремонтувати й знову обробляти дерево.

Крім того, завдяки оксиду заліза та сірки ця фарба захищала дерево від гниття, плісняви та шкідників. А в умовах холодного та вологого клімату Швеції це стало справжнім порятунком.

Запаси пігменту завдяки шахті у країні були великими, а сама фарба коштувала недорого. Тому її використовували не тільки для будинків, а й для малювання інших будівель у Швеції.

Ну й остання причина - червоні будиночки завжди виділялися на фоні снігу або у місцях, де погана оглядовість. Коли півроку у країні сніг, то сірі або білі будинки викликали сум у багатьох, а червоні - навпаки.

Чому у Швеції більшість будинків червоного кольору (фото: Pixabay)

Червоний колір як культурний код

Фалунська шахта була зачинена в 1992 році. Вона пропрацювала понад 1000 років. З часом на її місці з'явився музей і тепер вона об'єкт Всесвітнього надбання ЮНЕСКО. І хоча з'явилося чимало нових технологій та фарб, традиція малювати будиночки в червоні - залишилась.

Сьогодні червоний будиночок з білими рамами вважається естетичним стандартом у шведській архітектурі. Це частина ідентичності, що викликає у шведів ностальгію, відчуття дому й стабільності. Навіть у сучасному будівництві часто використовують цю ж фарбу, хоч і з оновленою рецептурою.

Крім цього, у червоно-білому стилі тепер оформлюють дизайн інтер'єру, посуд, меблі та навіть різдвяні прикраси.

А чому не змінюють колір?

Бо Falu Rödfärg має високу паропроникність, її не треба повністю зчищати перед оновленням, вона екологічна й залишається красивою навіть після кількох сезонів. І головне - вона асоціюється з традиційною Швецією - спокійною, затишною, стабільною.