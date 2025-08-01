Подорож у часі: найцікавіші етносела України, які варто побачити

Пирогів (Київ) - Національний музей народної архітектури та побуту

Найвідоміший етнографічний комплекс в Україні. Більше ніж 300 автентичних споруд із різних регіонів: хати, вітряки, церкви. Щонеділі на території музею проводять обрядові події, ярмарки, фольклорні виступи.

Вітряк біля входу до музею (фото: Вікіпедія)

Шевченківський гай (Львів)

Офіційно - Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького. В цьому гаю можна побачити хати й господарства з Лемківщини, Бойківщини, Гуцульщини. Усе розташоване серед лісу, як у справжньому селі.

Музей народної архітектури та побуту у Львові (фото: Вікіпедія)

Мамаєва Слобода (Київ)

Відтворене козацьке поселення з дерев’яною церквою, куренями, кузнею та шинком. Тут можна не лише подивитись, а й спробувати себе в ролі козака чи гончара.

Шинок "Коса над чаркою" (фото: Вікіпедія)

Запорізька Січ (о. Хортиця)

Історико-культурний комплекс з фортифікаційними спорудами, куренями, скансеном і реконструкціями козацького побуту. Тут проводять кінні виступи, козацькі фестивалі й історичні реконструкції.

Історико-культурний комплекс "Запорозька Січ" з висоти пташиного польоту (фото: Вікіпедія)

Фрумушика-Нова (Одещина)

Нове етносело, яке показує життя бессарабських болгар, гагаузів, молдован і українців. Є кам’яні хати, меморіали депортованим, найбільша вівчарня в Європі та навіть пам’ятник чабану.

Територія етносела (фото: OdesaTouristHub)

Скансен в Ужгороді

Закарпатський музей народної архітектури й побуту - етносело під замком. Тут можна наживо побачити гуцульські та бойківські хати, старовинні церкви та ремісничі майстерні.

Угорський будинок з села Вишково, Хустського району, 1879 р. (фото: Вікіпедія)

Резиденція "Українське село" (с. Бузова, Київщина)

Приватне етносело, де представлені садиби з усіх регіонів України. Тут проводять весілля за старими обрядами, є тварини, майстер-класи, а також можна лишитись нічліг у справжніх хатах.

Слобожанщина (фото: Україна Інкогніта)