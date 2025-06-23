Ніколи не одягайте такі речі у літак: експерти пояснили небезпеку

Джинси

Хоча джинси - улюблена річ багатьох, для подорожей літаком вони не підходять. Тісна талія, грубі шви та жорстка тканина створюють тиск на тіло під час сидіння. Особливо це відчутно на довгих рейсах.

Замість цього варто обрати лляні або бавовняні штани з еластичним поясом. Також чудово підійдуть спортивні костюми чи трикотажні комплекти, які не сковують рухів.

Комбінезони

Комбінезони виглядають модно, але в тісному туалеті літака стають справжнім викликом. Щоб зняти таку річ, потрібно майже повністю роздягтись - це незручно і створює зайвий стрес.

Якщо вам часто доводиться відвідувати туалет під час рейсів, краще обирайте окремий верх і низ. Наприклад, вільну футболку з брюками прямого крою. Такий комплект не лише зручний, а й універсальний.

Взуття на підборах

Ходити у туфлях на підборах в аеропорту чи літаку - справжнє випробування. Ноги можуть набрякати, підбори незручні при довготривалому сидінні, а у разі екстреної ситуації - небезпечні.

Замість цього краще вдягти легкі балетки, сліпони або сандалі без фіксації. У літній сезон це найзручніший вибір. Не забудьте покласти до ручної поклажі пару шкарпеток - у літаку часто холодно.

Для польотів підходить зовсім не будь-який одяг (фото: Freepik)

Аксесуари

Масивні прикраси, такі як великі сережки чи намиста, не лише незручні, але й можуть викликати проблеми при проходженні контролю. Крім того, вони можуть заважати під час сну в польоті або тиснути, коли ви спите в навушниках.

Оптимальне рішення - невеличкі сережки-гвоздики та тонкий ланцюжок. Такі прикраси не заважають і не створюють зайвих клопотів. А стильні акценти завжди можна додати вже після прильоту.

Косметика

Під час польоту повітря у салоні дуже сухе, тому товстий шар косметики лише погіршує стан шкіри. Тональний крем, пудра та матуючі засоби пересушують обличчя.

Краще нанести зволожувальний крем перед вильотом і взяти з собою бальзам для губ. Якщо хочете освіжити обличчя - візьміть тканинну маску та легкий спрей-тонік. Це допоможе почуватися краще й виглядати свіжо після прильоту.

Білизна та зачіска

Під час довгого рейсу кожна дрібниця має значення, зокрема спідня білизна та аксесуари для волосся. Бюстгальтери з кісточками можуть тиснути або натирати, тому краще обрати м’які моделі без жорсткого каркасу.

Для волосся замість металевих чи пластикових шпильок краще обрати м’яку гумку або шовкову стрічку. Вони не залишають заломів і не створюють дискомфорту. А якщо ви хочете зійти з літака з об’ємною зачіскою - спробуйте м’які бігуді або безтермальні папільйотки.