Назви цих українських сіл звучать так, ніби їх вигадали Толкін або автори "Відьмака"

Уявіть карту Середзем’я або карту світу з "Відьмака", де кожна назва локації натякає на її магічну історію. Але ці села - не вигадка фентезі-авторів, а реальні українські населені пункти. Їхні назви настільки атмосферні, що мимоволі чекаєш, що з-за пагорба вийде маг чи прокотиться дракон.
Які назви українських сіл звучать так, ніби їх вигадали автори книжок, розповідає РБК-Україна.
Село Темне знаходиться у Конотопському районі й звучить так, ніби з нього починаються темні легенди або шлях до забороненого лісу.
Назва одразу викликає асоціації з таємничими місцями, оповитими туманом і чарами. Уявляється локація, куди головний герой заходить лише заради великої місії.
І на Запоріжжі, і на Херсонщині є села з однаковою назвою Чарівне, кожне із власним шармом Село як із казки: слово "Чарівне" саме по собі наштовхує на образи магії, світла і таємничих пригод.
Насправді це невеликі села з кількасот мешканцями, зеленими полями, річками або ставками, життям, яке хочеться зобразити у фентезі‑романах.
Це не село, а великий лісовий масив. Проте, сама назва нагадує похмуре фентезійне королівство з темним лісом, де відбуваються загадкові події. Колись тут і справді були густі ліси, які й дали назву місцевості.
Село ніби належить до світу вічної зими - тут хочеться уявити крижані палаци та сріблясті гори. Морозівка має звичну для Полісся природу, але назва створює атмосферу казкового холоду. У ній - відчуття снігової тиші й спокою.
Чорний ліс та водойма біля нього (фото: Вікіпедія)
Це не метафора - Щастя справді є на мапі України. Назва звучить як пункт призначення у великій подорожі, куди прямує герой наприкінці казки. Особливо символічно, що це прикордонне місто на сході країни - на межі, де щастя треба захищати.
У самій назві - ніжність води й магія прадавніх легенд. Русалівка, за повір’ями, могла б бути домом для водяних німф або берегинь. Село розташоване біля річки, що тільки підсилює фольклорну атмосферу.
Це село звучить як давнє переправне місце, через яке проходили герої з мечами й амулетами. Уявляється вузький міст над прірвою, збудований з кам’яних плит, де колись стояла варта. Кам’яний Брід має цілком мирну історію, але його назва – це вже сама по собі сюжет.
В'їзд у село Русалівка (фото: Вікіпедія)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, карти GoogleMaps, Велика Українська енциклопедія