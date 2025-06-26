Якщо до моря далеко: 7 найкращих місць в Україні для відпочинку біля води

Літо, спека і всі хочуть на море - але хтось за якихось причин не може? Не біда, в Україні є чимало мальовничих водойм - від затишних озер до облаштованих курортів із сучасною інфраструктурою.
РБК-Україна пропонує список чудових водних локацій, які варто відвідати цього сезону.
Це затишний куточок природи на Поліссі, де чиста вода з прозорим дном та глибокі водойми. Озеро Світязь - найглибше й найпопулярніше, з піщаними пляжами та м’яким входом у воду.
Тут облаштовані зони для сімейного відпочинку й тихого релаксу, де можна насолоджуватися тишею. Інфраструктура включає бази відпочинку, кемпінги, прокат катамаранів і човнів.
Дістатися до озер просто: поїздом до Ковеля, далі маршруткою до Шацька або Світязя.
Бакота - мальовнича перлина Дністровського каньйону з вражаючими ландшафтами та тишею. Тут варто зупинитися, щоб відчути єднання з природою й насолодитися справжніми заходами сонця.
Пляжів майже немає, але є затишні місця для купання під навісами дерев. Інфраструктура - кемпінги, бази відпочинку та прокат човнів. Цей берег ідеальний для спокійного туризму, кемпінгу, йоги та річкових прогулянок.
Це ідеальний варіант для тих, хто поєднує пляжний відпочинок з активними гірськими розвагами. Температура води - близько +22 °C, а береги облаштовані лежаками й кафе.
Доступні SUP-дошки, катамарани й водні атракції, а також картинг і аквапарк поруч. Озеро оточене курортною інфраструктурою - все, що потрібно для комфортного відпочинку. Це місце для сімей, друзів і любителів спорту.
Це велике водосховище всього за 30-40 хвилин від столиці - відмінне місце для швидкого релаксу. Піщані пляжі, соснові ліси, яхти, рибалка й зони для барбекю роблять відпочинок різноманітним.
Інфраструктура включає кемпінги, готелі, кафе й шезлонги. Температура води в літню пору досягає +28 °C, а вхід часто безкоштовний. Ідеальний варіант для вихідних із сімʼєю або друзями.
Унікальна водойма з кришталево чистою водою та мінімальною людською діяльністю. Тут мешкають дикі тварини й рідкісні птахи.
Береги піщані, вода тепла, а пляжі - дикі, без великої інфраструктури. Є кемпінги та бази відпочинку, також популярна рибалка. Це справжній еко-відпочинок у тиші й природі.
Кар’єр з бірюзовою водою серед соснового лісу - справжня "українська Хорватія". Тут можна плавати, засмагати на чистому піщаному березі, зняти гарні фото.
Інфраструктура мінімальна - місця для палаток, піщані ділянки й доступ до води. Найкраще підходить для любителів спокою й фотогенічних краєвидів. Це ідеальна локація для молодих пар і блогерів.
Міські пляжі перетворюються влітку на популярні зони відпочинку з пляжами, кафе й набережною. Серед них - Казбетський, Соснівський, Вейк-парк і "Живчик".
Тут можна поєднати пляжний відпочинок із культурними прогулянками й цікавими містами. Це варіант для тих, хто хоче поєднати пляж із міськими розвагами. Особливо підходить для спонтанних вояжів і вечірніх засідань біля води.
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Під час написання матеріалу використані джерела: матеріали сайтів Visit Ukraine та Trip Advisor.