Яким буде прапор Марсу та ще 6 вражаючих фактів про прапори світу

Прапор Бразилії: небо в момент народження нації

На зеленому тлі прапора Бразилії - синє коло зі зірками, що точно відповідають розташуванню небесних тіл 15 листопада 1889 року.

Саме в цю мить країна проголосила себе республікою. Це не просто декоративний елемент - а астрономічно точна карта. Бразильський прапор - єдиний, де зафіксована конкретна секунда історії.

Прапор Бразилії (зображення: Вікіпедія)

Непал: єдиний прапор без прямокутника

Прапор Непалу складається з двох трикутників і не має прямокутної форми, як усі інші державні стяги. У ньому поєднуються сонце й місяць, що символізують духовність та вічність.

Така форма підкреслює унікальність країни й відображає гірський ландшафт. Це єдиний офіційний прапор у світі такої геометрії.

Прапор Непала (зображення: Вікіпедія)

Мозамбік: автомат на прапорі

Єдина держава, що має зображення зброї на прапорі - це Мозамбік. Там зображено автомат Калашникова з багнетом на книзі, що символізує оборону та освіту.

Така композиція викликає суперечки, але для країни вона - пам’ять про боротьбу за незалежність. Це один із найбільш незвичних і спірних прапорів сучасності.

Прапор Мозамбіку (зображення: Вікіпедія)

Парагвай: двосторонній патріотизм

Прапор Парагваю має різні зображення з лицевої та зворотної сторони. Спереду - герб держави, ззаду - печатка казначейства.

Це єдиний національний прапор, де офіційно обидві сторони мають свій сенс. Такий дизайн уособлює багатогранність і складну історію країни.

Прапор Парагваю - лицевий бік (зображення: Вікіпедія)

Прапор Парагваю - зворотний бік (зображення: Вікіпедія)

Філіппіни: індикатор миру і війни

Прапор Філіппін перевертають під час воєнного стану: червона смуга йде вгору замість синьої. Таким чином, країна подає сигнал про бойову готовність. Це єдиний прапор у світі, де зміна положення означає зміну політичного стану.

Прапор Філіппін (зображення: Вікіпедія)

Швейцарія та Ватикан: квадрати серед прямокутників

Прапор Швейцарії - квадратний, як і прапор Ватикану, що також має унікальну форму серед держав.

Усі інші національні прапори - прямокутні. Квадрат символізує стабільність, гармонію й баланс. Така форма є рідкісною привілеєю серед прапорів світу.

Прапор Ватикану (зображення: Вікіпедія)

Марс має свій прапор - для майбутніх колоній

Хоча Марс - не держава, йому вже придумали прапор: червоний, зелений і синій кольори символізують етапи терраформування планети.

Це неофіційний, але широко впізнаваний символ серед астрономів і футуристів. Він використовується в науково-популярних проектах та марсіанських симуляціях.

Прапор Марсу (зображення: Вікіпедія)