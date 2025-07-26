У ЄС пом'якшать обмеження на провезення рідини в ручній поклажі

Європейська комісія планує скасувати обмеження на провезення рідини в ручній поклажі в європейських аеропортах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.
Для цього в аеропортах буде встановлено спеціальне обладнання, що скануватиме вміст великих контейнерів. Воно шукатиме вибухові речовини у великих пляшках.
Такі пристрої вже є в деяких аеропортах, і вони отримали позитивну оцінку.
Після ухвалення рішення Європейською конференцією цивільної авіації щодо встановлення такого оглядового обладнання в усіх аеропортах, обмеження на провезення рідин у ручній поклажі буде знято якнайшвидше.
Примітно, що зараз заборонено провозити пляшки об'ємом понад 100 мл. Виняток становлять ліки та дитяче харчування.
Як повідомлялося раніше, восени 2025 року в правилах перевезення ручної поклажі будуть введені кардинальні зміни. Єврокомісія закликала авіакомпанії розробити єдині стандарти для багажу.
Зокрема, комісія запропонувала зробити безоплатними не тільки сумки і валізи певного розміру, а й сумочки, рюкзаки та ноутбуки.
Авіакомпанія Ryanair відповіла, що запровадить нові норми безоплатної поклажі та збільшить розміри - 40х30х20, а загальний об'єм буде збільшено до 24 літрів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.