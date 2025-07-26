У ЄС пом'якшать обмеження на провезення рідини в ручній поклажі

Для цього в аеропортах буде встановлено спеціальне обладнання, що скануватиме вміст великих контейнерів. Воно шукатиме вибухові речовини у великих пляшках.

Такі пристрої вже є в деяких аеропортах, і вони отримали позитивну оцінку.

Після ухвалення рішення Європейською конференцією цивільної авіації щодо встановлення такого оглядового обладнання в усіх аеропортах, обмеження на провезення рідин у ручній поклажі буде знято якнайшвидше.

Примітно, що зараз заборонено провозити пляшки об'ємом понад 100 мл. Виняток становлять ліки та дитяче харчування.