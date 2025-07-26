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У ЄС пом'якшать обмеження на провезення рідини в ручній поклажі

Субота 26 липня 2025 23:31
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У ЄС пом'якшать обмеження на провезення рідини в ручній поклажі Ілюстративне фото: в аеропортах ЄС змінять правила провезення рідини (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)
Автор: Марія Рагуткіна

Європейська комісія планує скасувати обмеження на провезення рідини в ручній поклажі в європейських аеропортах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EuroNews.

Для цього в аеропортах буде встановлено спеціальне обладнання, що скануватиме вміст великих контейнерів. Воно шукатиме вибухові речовини у великих пляшках.

Такі пристрої вже є в деяких аеропортах, і вони отримали позитивну оцінку.

Після ухвалення рішення Європейською конференцією цивільної авіації щодо встановлення такого оглядового обладнання в усіх аеропортах, обмеження на провезення рідин у ручній поклажі буде знято якнайшвидше.

Примітно, що зараз заборонено провозити пляшки об'ємом понад 100 мл. Виняток становлять ліки та дитяче харчування.

Правила авіакомпаній для ручної поклажі

Як повідомлялося раніше, восени 2025 року в правилах перевезення ручної поклажі будуть введені кардинальні зміни. Єврокомісія закликала авіакомпанії розробити єдині стандарти для багажу.

Зокрема, комісія запропонувала зробити безоплатними не тільки сумки і валізи певного розміру, а й сумочки, рюкзаки та ноутбуки.

Авіакомпанія Ryanair відповіла, що запровадить нові норми безоплатної поклажі та збільшить розміри - 40х30х20, а загальний об'єм буде збільшено до 24 літрів.

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