В ЕС смягчат ограничения на провоз жидкости в ручной клади

Европейская комиссия планирует отменить ограничения на провоз жидкости в ручной клади в европейских аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews .

Для этого в аэропортах будет установлено специальное оборудование, которое будет сканировать содержимое больших контейнеров. Оно будет искать взрывчатые вещества в больших бутылках.

Такие устройства уже есть в некоторых аэропортах, и они получили положительную оценку.

После принятия решения Европейской конференцией гражданской авиации на установку такого досмотрового оборудования во всех аэропортах, ограничения на провоз жидкостей в ручной клади будут сняты в кратчайшие сроки.

Примечательно, что сейчас запрещено провозить бутылки объемом больше 100 мл. Исключение составляют лекарства и детское питание.