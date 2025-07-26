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В ЕС смягчат ограничения на провоз жидкости в ручной клади

Суббота 26 июля 2025 23:31
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В ЕС смягчат ограничения на провоз жидкости в ручной клади Иллюстративное фото: в аэропортах ЕС изменят правила провоза жидкости (facebook.com/StockholmSkavstaAirport)
Автор: Мария Рагуткина

Европейская комиссия планирует отменить ограничения на провоз жидкости в ручной клади в европейских аэропортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuroNews.

Для этого в аэропортах будет установлено специальное оборудование, которое будет сканировать содержимое больших контейнеров. Оно будет искать взрывчатые вещества в больших бутылках.

Такие устройства уже есть в некоторых аэропортах, и они получили положительную оценку.

После принятия решения Европейской конференцией гражданской авиации на установку такого досмотрового оборудования во всех аэропортах, ограничения на провоз жидкостей в ручной клади будут сняты в кратчайшие сроки.

Примечательно, что сейчас запрещено провозить бутылки объемом больше 100 мл. Исключение составляют лекарства и детское питание.

Правила авиакомпаний для ручной клади

Как сообщалось ранее, осенью 2025 года в правилах перевозки ручной клади будут введены кардинальные изменения. Еврокомиссия призвала авиакомпании разработать единые стандарты для багажа.

В частности, комиссия предложила сделать бесплатными не только сумки и чемоданы определенного размера, но и сумочки, рюкзаки и ноутбуки.

Авиакомпания Ryanair ответила, что введет новые нормы бесплатной клади и увеличит размеры - 40х30х20, а общий объем будет увеличен до 24 литров.

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