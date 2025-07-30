ua en ru
Ср, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Подорожі Їжа Здорове життя Мода та краса Психологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дружина зірки "Динамо" розкрила 2 місця для ідеального вікенду під Києвом

Середа 30 липня 2025 20:50
UA EN RU
Дружина зірки "Динамо" розкрила 2 місця для ідеального вікенду під Києвом Де любить відпочивати Дар’я Михайленко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Пошук ідеального місця біля Києва для відпочинку на вихідних, куди можна втекти від столичної метушні, - вічне питання для багатьох киян. Потрібно, щоб було не надто далеко, красиво, комфортно, і головне - щоб кожен член родини знайшов щось для себе.

Своїми улюбленими локаціями в інтерв'ю РБК-Україна поділилася фітнес-тренерка, дружина футболіста "Динамо" і збірної України Миколи Михайленко - Дар’я.

WelcomeDom (DOM)

Цей заміський комплекс розташований у селі Проліски Бориспільського району, що знаходиться у безпосередній близькості до Києва, в сосновій лісовій зоні.

Його інфраструктура розрахована на різні типи розміщення та включає як стандартні готельні номери, так і окремі котеджі для більш приватного відпочинку.

Гастрономічна частина представлена рестораном, меню якого базується на стравах європейської та середземноморської кухні.

Серед іншого, заклад пропонує піцу з дров'яної печі, пасту та страви з гриля. Для відпочинку на свіжому повітрі на території облаштовано кілька басейнів, включно з дитячим, навколо яких знаходяться зони з шезлонгами.

Також для гостей доступні дитячі майданчики та спа-послуги.

Загалом, формат закладу орієнтований на відвідувачів, які шукають класичний готельно-ресторанний сервіс за межами міста з можливістю сімейного дозвілля.

Заміський комплекс у селі Проліски (фото: instagram.com/welcome.dom)

EcoSpace

Ця локація знаходиться у селі Толокунь Вишгородського району, безпосередньо на березі Київського моря, і представляє популярний сьогодні напрямок глемпінгу.

Основна відмінність цього місця від традиційних баз відпочинку - архітектурне рішення.

Для проживання тут пропонують сферичні будинки-куполи, що є головною особливістю комплексу.

Ключовим елементом таких конструкцій є повністю панорамні стіни, що відкривають прямий вид на воду та навколишній пейзаж, дозволяючи спостерігати за природою, не виходячи з приміщення.

Окрім житлових куполів, на території є ресторан, також виконаний у формі сфери.

Додаткові послуги включають спа-зону з сауною та вуличним чаном-джакузі, зони для барбекю та прокат велосипедів.

Цей формат приваблює тих, хто цікавиться досвідом відпочинку з тісним контактом з природою, але зі збереженням готельного комфорту та незвичною архітектурою.

Глемпінг у селі Толокунь (фото: ecospace.ua)

Окрім заміських комплексів, до списку "місць сили" дружини футболіста входять і міськілокації, що дозволяють підтримувати тонус та знаходити час для себе у ритмі столиці.

Серед них - спортзал, київські кав'ярні з літніми терасами та ресторан Idilio з панорамним видом на лівий берег Дніпра та Києво-Печерську лавру.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Футболісти Спортсмени
Новини
Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль
Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині