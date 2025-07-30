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Жена звезды "Динамо" раскрыла 2 места для идеального уикенда под Киевом

Среда 30 июля 2025 20:50
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Жена звезды "Динамо" раскрыла 2 места для идеального уикенда под Киевом Где любит отдыхать Дарья Михайленко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Поиск идеального места под Киевом для отдыха на выходных, куда можно сбежать от столичной суеты, - вечный вопрос для многих киевлян. Нужно, чтобы было не слишком далеко, красиво, комфортно, и главное - чтобы каждый член семьи нашел что-то для себя.

Своими любимыми локациями в интервью РБК-Украина поделилась фитнес-тренер, жена футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Михайленко - Дарья.

WelcomeDom (DOM)

Этот загородный комплекс расположен в селе Пролиски Бориспольского района, что находится в непосредственной близости к Киеву, в сосновой лесной зоне.

Его инфраструктура рассчитана на разные типы размещения и включает как стандартные гостиничные номера, так и отдельные коттеджи для более приватного отдыха.

Гастрономическая часть представлена рестораном, меню которого базируется на блюдах европейской и средиземноморской кухни.

Среди прочего, заведение предлагает пиццу из дровяной печи, пасту и блюда с гриля. Для отдыха на свежем воздухе на территории обустроено несколько бассейнов, включая детский, вокруг которых находятся зоны с шезлонгами.

Также для гостей доступны детские площадки и спа-услуги.

В общем, формат заведения ориентирован на посетителей, которые ищут классический гостинично-ресторанный сервис за пределами города с возможностью семейного досуга.

Загородный комплекс в селе Пролиски (фото: instagram.com/welcome.dom)

EcoSpace

Эта локация находится в селе Толокунь Вышгородского района, непосредственно на берегу Киевского моря, и представляет популярное сегодня направление глемпинга.

Основное отличие этого места от традиционных баз отдыха - архитектурное решение.

Для проживания здесь предлагают сферические дома-купола, что является главной особенностью комплекса.

Ключевым элементом таких конструкций являются полностью панорамные стены, открывающие прямой вид на воду и окружающий пейзаж, позволяя наблюдать за природой, не выходя из помещения.

Кроме жилых куполов, на территории есть ресторан, также выполненный в форме сферы.

Дополнительные услуги включают спа-зону с сауной и уличным чаном-джакузи, зоны для барбекю и прокат велосипедов.

Этот формат привлекает тех, кто интересуется опытом отдыха с тесным контактом с природой, но с сохранением гостиничного комфорта и необычной архитектурой.

Глемпинг в селе Толокунь (фото: ecospace.ua)

Кроме загородных комплексов, в список "мест силы" жены футболиста входят и городские локации, позволяющие поддерживать тонус и находить время для себя в ритме столицы.

Среди них - спортзал, киевские кафе с летними террасами и ресторан Idilio с панорамным видом на левый берег Днепра и Киево-Печерскую лавру.

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