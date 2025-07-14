Доведеться купляти нові валізи? Авіакомпанії змінять правила ручної поклажі

Вже восени у правилах перевезення ручної поклажі у літаках очікуються кардинальні зміни. Європейська комісія вирішила переконати усі авіакомпанії Європи розробити єдині стандарти для багажу - від ручної поклажі до великогабаритних валіз. У відповідь на це авіакомпанія Ryanair спочатку вирішила зменшити розміри валіз, а потім збільшити.
Що чекає усіх мандрівників з осені і які розміри безкоштовної ручної поклажі будуть діяти, розповідає РБК-Україна.
На початку липня з'явилася інформація, що найбільша бюджетна авіакомпанія Європи планує у відповідь на стандартизацію розмірів багажу змінити розміри безкоштовної ручної поклажі.
Зараз пасажири можуть безкоштовно брати з собою на борт літака сумку або валізу розміром 40x25x20 см та вагою 7 кг (20 літрів).
Але з нового сезону у компанії вирішили ввести нові норми 40x30x15 см, що дає 18 літрів.
Звісно, таке рішення компанії зустріли з критикою. Такі нововведення потребують заміни або перекалібровки спеціального устаткування в аеропортах. А ще - пасажирам, які роками купляли сумки та валізи необхідного розміру, доведеться тепер знову купувати нові.
При цьому інші авіакомпанії про бажання змінити розміри ручної поклажі не заявляли.
Але це не все.
У нових пропозиціях Європейської комісії запропонували зробити безкоштовними не тільки сумки та валізи певного розміру, а й особисті речі - сумочку, рюкзак, ноутбук.
Тобто, дозволити пасажирам провозити на борту безкоштовну одну особисту сумку та невелику ручну поклажу. Розмір особистої сумки - 40х30х15, а ручної поклажі - збільшити до максимальних розмірів 100 см за три виміри та вагою 7 кг (50х35х15 або 50х30х20)
За декілька днів Ryanair заявила, що запровадить нові норми безкоштовної поклажі і збільшить розміри. Нові розміри будуть такими: 40х30х20 і загальний об'єм до 24 літрів. Речник авіакомпанії запевнив, що зміна буде запроваджена протягом наступних тижнів.
Такі розміри трошки більші, ніж пропонує Європарламент, але пасажирам тоді не доведеться купляти нові валізи.
Галузева асоціація Airlines for Europe (A4E) також підтвердила, що її авіакомпанії-члени почали застосовувати запропонований новий набір розмірів для особистих речей.
"Усі авіакомпанії A4E впровадять гарантовані розміри та забезпечать їх до кінця літнього сезону 2025 року. Перевізники й надалі дозволятимуть перевозити великі особисті речі на власний розсуд, як це вже робить багато авіакомпаній A4E сьогодні", - йдеться у заяві асоціації.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: EuroNews, Independent, Sky News, Avia News