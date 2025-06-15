Чи справді у стюардеси беруть лише красивих жінок? Авіакомпанія розкрила правду

Міф про зовнішність: правда чи перебільшення?

Під час розмови на шоу Piers Morgan Uncensored телеведучий з притаманною йому прямотою запитав, чи справді "старших або некрасивих людей" не беруть у бортпровідники Emirates.

Президент Emrirates Сер Тім Кларк відповів із гумором, але й серйозно: "У нас 25 тисяч членів екіпажу з усього світу. Ми не дискримінуємо у жодному вигляді". Він наголосив, що для багатьох людей робота в Emirates - це мрія та символ професійного успіху.

За його словами, компанія обирає тих, хто здатен підтримувати її репутацію - емоційно зрілих, відкритих і здатних працювати з клієнтами.

Що насправді шукають у кандидатах

Попри гламурний образ, компанія висуває цілком конкретні та професійні вимоги до майбутніх бортпровідників.

Серед критеріїв:

вільне володіння англійською мовою (додаткові мови - перевага),

відкритий характер,

уміння працювати в команді,

приємна манера спілкування,

мінімальний зріст 160 см,

здатність дотягнутися до висоти 212 см.

Також важливо не мати видимих татуювань у формі та відповідати вимогам візового законодавства ОАЕ. Вік кандидатів має бути не менше 21 року.

Зовнішність у цьому списку - не основний фактор. Головне - відповідність цінностям бренду, а саме емпатія, стресостійкість і сервісна орієнтованість.

Для персоналу пасажирських літаків зріст важливіший за красоту (фото: Pexels)

Брендова естетика без дискримінації

Авіакомпанія дійсно прагне до естетичної цілісності - у формі, поведінці, презентації. Але, як зауважив Тім Кларк, компанія не ставить зовнішність понад усе.

"Якщо людина випадково ще й красива - прекрасно. Але ми шукаємо професіоналів", - сказав він. Він також нагадав: "Краса - у вічі того, хто дивиться".

Тож компанія відбирає людей з різних країн, культур і вікових груп, керуючись не стереотипами, а відповідністю високим стандартам.