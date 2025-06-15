UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Чи справді у стюардеси беруть лише красивих жінок? Авіакомпанія розкрила правду

Які вимоги до кандидатів у стюардеси - пояснення (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Бортпровідники компанії зазвичай виглядають як з обкладинки журналу - ідеально сидить форма, доглянута зовнішність, бездоганна посмішка. Чи справді авіакомпанії віддають перевагу виключно молодим і привабливим працівникам?

РБК-Україна з посиланням на видання Lad Bible розповідає, що про це думає президент престижної авіакомпанії Emirates.

Міф про зовнішність: правда чи перебільшення?

Під час розмови на шоу Piers Morgan Uncensored телеведучий з притаманною йому прямотою запитав, чи справді "старших або некрасивих людей" не беруть у бортпровідники Emirates. 

Президент Emrirates Сер Тім Кларк відповів із гумором, але й серйозно: "У нас 25 тисяч членів екіпажу з усього світу. Ми не дискримінуємо у жодному вигляді". Він наголосив, що для багатьох людей робота в Emirates - це мрія та символ професійного успіху. 

За його словами, компанія обирає тих, хто здатен підтримувати її репутацію - емоційно зрілих, відкритих і здатних працювати з клієнтами.

Що насправді шукають у кандидатах

Попри гламурний образ, компанія висуває цілком конкретні та професійні вимоги до майбутніх бортпровідників. 

Серед критеріїв:

  • вільне володіння англійською мовою (додаткові мови - перевага),
  • відкритий характер,
  • уміння працювати в команді,
  • приємна манера спілкування,
  • мінімальний зріст 160 см,
  • здатність дотягнутися до висоти 212 см. 

Також важливо не мати видимих татуювань у формі та відповідати вимогам візового законодавства ОАЕ. Вік кандидатів має бути не менше 21 року. 

Зовнішність у цьому списку - не основний фактор. Головне - відповідність цінностям бренду, а саме емпатія, стресостійкість і сервісна орієнтованість.

Для персоналу пасажирських літаків зріст важливіший за красоту (фото: Pexels)

Брендова естетика без дискримінації

Авіакомпанія дійсно прагне до естетичної цілісності - у формі, поведінці, презентації. Але, як зауважив Тім Кларк, компанія не ставить зовнішність понад усе. 

"Якщо людина випадково ще й красива - прекрасно. Але ми шукаємо професіоналів", - сказав він. Він також нагадав: "Краса - у вічі того, хто дивиться". 

Тож компанія відбирає людей з різних країн, культур і вікових груп, керуючись не стереотипами, а відповідністю високим стандартам. 

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуризмАвіасполученняПодорожі