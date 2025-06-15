Действительно ли в стюардессы берут только красивых женщин? Авиакомпания раскрыла правду

Бортпроводники компании обычно выглядят как с обложки журнала - идеально сидящая форма, ухоженная внешность, безупречная улыбка. Действительно ли авиакомпании отдают предпочтение исключительно молодым и привлекательным работникам?
РБК-Украина со ссылкой на издание Lad Bible рассказывает, что об этом думает президент престижной авиакомпании Emirates.
Во время разговора на шоу Piers Morgan Uncensored телеведущий с присущей ему прямотой спросил, действительно ли "старших или некрасивых людей" не берут в бортпроводники Emirates.
Президент Emrirates Сэр Тим Кларк ответил с юмором, но и серьезно: "У нас 25 тысяч членов экипажа со всего мира. Мы не дискриминируем ни в каком виде". Он отметил, что для многих людей работа в Emirates - это мечта и символ профессионального успеха.
По его словам, компания выбирает тех, кто способен поддерживать ее репутацию - эмоционально зрелых, открытых и способных работать с клиентами.
Несмотря на гламурный образ, компания выдвигает вполне конкретные и профессиональные требования к будущим бортпроводникам.
Среди критериев:
Также важно не иметь видимых татуировок на форме и соответствовать требованиям визового законодательства ОАЭ. Возраст кандидатов должен быть не менее 21 года.
Внешность в этом списке - не основной фактор. Главное - соответствие ценностям бренда, а именно эмпатия, стрессоустойчивость и сервисная ориентированность.
Авиакомпания действительно стремится к эстетической целостности - в форме, поведении, презентации. Но, как заметил Тим Кларк, компания не ставит внешность превыше всего.
"Если человек случайно еще и красивый - прекрасно. Но мы ищем профессионалов", - сказал он. Он также напомнил: "Красота - в глазах того, кто смотрит".
Поэтому компания отбирает людей из разных стран, культур и возрастных групп, руководствуясь не стереотипами, а соответствием высоким стандартам.
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