Действительно ли в стюардессы берут только красивых женщин? Авиакомпания раскрыла правду

Миф о внешности: правда или преувеличение?

Во время разговора на шоу Piers Morgan Uncensored телеведущий с присущей ему прямотой спросил, действительно ли "старших или некрасивых людей" не берут в бортпроводники Emirates.

Президент Emrirates Сэр Тим Кларк ответил с юмором, но и серьезно: "У нас 25 тысяч членов экипажа со всего мира. Мы не дискриминируем ни в каком виде". Он отметил, что для многих людей работа в Emirates - это мечта и символ профессионального успеха.

По его словам, компания выбирает тех, кто способен поддерживать ее репутацию - эмоционально зрелых, открытых и способных работать с клиентами.

Что на самом деле ищут в кандидатах

Несмотря на гламурный образ, компания выдвигает вполне конкретные и профессиональные требования к будущим бортпроводникам.

Среди критериев:

свободное владение английским языком (дополнительные языки - преимущество),

открытый характер,

умение работать в команде,

приятная манера общения,

минимальный рост 160 см,

способность дотянуться до высоты 212 см.

Также важно не иметь видимых татуировок на форме и соответствовать требованиям визового законодательства ОАЭ. Возраст кандидатов должен быть не менее 21 года.

Внешность в этом списке - не основной фактор. Главное - соответствие ценностям бренда, а именно эмпатия, стрессоустойчивость и сервисная ориентированность.

Для персонала пассажирских самолетов рост важнее красоты (фото: Pexels)

Брендовая эстетика без дискриминации

Авиакомпания действительно стремится к эстетической целостности - в форме, поведении, презентации. Но, как заметил Тим Кларк, компания не ставит внешность превыше всего.

"Если человек случайно еще и красивый - прекрасно. Но мы ищем профессионалов", - сказал он. Он также напомнил: "Красота - в глазах того, кто смотрит".

Поэтому компания отбирает людей из разных стран, культур и возрастных групп, руководствуясь не стереотипами, а соответствием высоким стандартам.