Бронюєте житло через соцмережі? Ось 10 ознак шахраїв, які варто знати

Підозрілі посилання в профілі

Якщо замість чіткої інформації про ціни, адресу чи дати доступності вам пропонують перейти за посиланням у шапці профілю - це сигнал небезпеки.

Часто після переходу на такі сайти блокують Instagram або отримують доступ до банківських даних. Не переходьте за незрозумілими лінками, навіть якщо сторінка виглядає привабливо.

Нереалістично низькі ціни

Якщо ціна оренди значно нижча за середню на ринку - наприклад, дешевше на 50-70%, це має насторожити.

Шахраї часто заманюють клієнтів привабливою вартістю, яка виглядає надто гарною, щоб бути правдою. Занадто низька ціна - перша ознака обману.

Свіжо створена сторінка

Шахрайські акаунти зазвичай існують недовго: їх швидко блокують. Якщо сторінка створена зовсім нещодавно і має мало постів - варто уважно її перевірити. Цей фактор варто аналізувати разом з іншими ознаками фейковості.

Вкрадений або підроблений контент

Багато фейкових акаунтів крадуть фото в реальних профілях готелів або генерують картинки штучним інтелектом.

Такі зображення виглядають неприродно - надто "глянцево" або більше схожі на малюнок. Варто звертати увагу на якість фото та їх джерела.

Сумнівні підписники

Кількість підписників - більше не показник достовірності. Придбати ботів можна за копійки, і вони не створюють жодної активності. Відкрийте розділ "Підписки" - якщо там лише порожні акаунти без фото й історії, це - тривожний сигнал.

Оренда житла через соцмережі - це ризикована операція (фото: Pexels)

Відмітки на фото

Зверніть увагу, чи відзначають користувачі цей профіль у своїх фото або сторіс. Якщо немає жодного реального позначення від клієнтів - варто насторожитися. Можна навіть написати тим, кого відмічали, щоб перевірити справжність їхнього досвіду.

Псевдовідгуки

Шахраї часто копіюють чужі відгуки або сторіс з інших акаунтів. Проте якщо акаунт із відгуком не клікабельний - це фейк. На чесних сторінках відгуки завжди ведуть до реальних профілів.

Невідповідна інформація

Часто в описі об’єкта пишуть про сауну, басейн або караоке, але жодного фото цих зручностей немає. Така невідповідність - типова ознака фейкової пропозиції. Якщо є сумніви - краще запитати підтвердження у вигляді актуальних фото.

Неправдиве розташування

На фото - Альпи, а вам кажуть, що це Карпати? Або пальми з Балі, які видають за Закарпаття? Обов’язково просіть геолокацію житла та звіряйте пейзажі - шахраї часто публікують зображення з інших країн.

Відсутність контактів

Якщо в профілі немає номера телефону, пошти чи посилання на Booking або Google Maps - це привід насторожитися. Навіть якщо сторінка виглядає реалістично, відсутність контактних даних - один із ключових тривожних знаків.