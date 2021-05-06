Золотий пісок та бірюзова вода: який курорт Кіпру вибрати для відпочинку на морі

Кіпр цієї весни став одним з довгоочікуваних відкриттів серед курортів Середземномор'я. І хоча погода там ще недостатньо спекотна для пляжного сезону, зараз саме час підшукувати найкращі локації для морського відпочинку.

Тим більше, що влада країни зняла ряд суворих карантинних обмежень: з 10 травня скасовують смс-режим виходу на вулицю. Для відвідування великих магазинів, торгових центрів і ресторанів буде необхідний пропуск – Coronapass (сертифікат вакцинації або результат експрес-тесту), а ось на покупців невеликих крамниць і кіосків ця вимога не поширюється.

Шістдесят шість пляжів Кіпру отримали "Блакитний прапор"

Захоплюючі заходи сонця, найчистіший пісок і простори чистої бірюзової води - кращі пляжі Кіпру об'єднані цими трьома елементами, пише cyprus-mail.com.

Фото: Пляж із золотим піском в Пафосі (visitcyprus.com)

У пошуках цих приголомшливих пляжів багато туристів з усього світу керуються нагородою "Блакитний прапор" - всесвітньо відомою програмою, яка служить знаком якості для пляжів і пристаней для яхт. Блакитний прапор став синонімом якісної чистої морської води, піску і безпечного плавання.

Нагорода "Блакитний прапор" входить в обов'язки Фонду екологічної освіти (FEE), некомерційної неурядової організації. Фонд має 65 філій у 60 країнах світу. На Кіпрі уповноваженим представником фонду з 1992 року є автономна некомерційна організація "Кіпрська спілка захисту морського середовища". Блакитний прапор присуджується пляжам і пристаням для яхт на Кіпрі з 1987 року.

Фото: Пляжі на Кіпрі (pixabay.com)

За останніми даними організації на 2020 рік, найбільша кількість пляжів, відзначених Блакитним прапором, знаходиться в Іспанії та Франції. Однак з поправкою на розмір Кіпр також знаходиться на вершині рейтингу - 66 місцевих пляжів отримали престижну нагороду, і з кожним роком додається все більше і більше кіпрських пляжів. У переліку також є й дві пристані для яхт.

При тому, концентрація кращих пляжів на душу на Кіпрі "зашкалює", адже там всього 875 900 жителів. Варто відзначити, що всі пляжі є відкритими та безкоштовними для всіх.

На яких курортах шукати кращі пляжі на Кіпрі?

Більше 40 відсотків усіх пляжів, відзначених "Блакитним прапором", розташовані на східному узбережжі острова - в районі Протараса та Айя-Напи.

Там найбільше пляжів із золотим піском і бірюзовою водою, у порівнянні з південним і західним узбережжями сірого вулканічного кольору.

Фото: Один з пляжів поруч з Айя-Напа (visitcyprus.com)

Попри те, що в Протарасі та Айя-Напі проживає всього 20 тисяч жителів, регіон розвинув свою інфраструктуру для прийому 1,5-2 млн туристів щорічно.

Цей невеликий трикутний регіон став Меккою як для іноземних, так і для місцевих туристів, а також популярним місцем літнього відпочинку як для відпочивальників на тривалий час і на вихідних, - описують регіон у виданні.

"Нас оточує така краса і чистота природи. Це також цінують туристи. Навіть зараз, в рік пандемії й обмежень, ми бачимо величезний попит на оренду квартир і вілл, бо люди хочуть приїжджати й насолоджуватися сонцем, морем, піщаними пляжами та смачною місцевою їжею від наших фермерів", - сказала Леандра Папантоніу, місцевий експерт з нерухомості.

Фото: Пляж на курорті Поліс Хрисохус (visitcyprus.com)

До слова, чимало відзначених міжнародною нагородою пляжів знаходяться і на південному узбережжі Кіпру – в Лімассолі та Ларнаці, на західному – в Пафосі, і північному – в Поліс Хрісохус.

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