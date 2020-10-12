Золота осінь та козацькі місця: кращі локації для подорожі на Покрову

14 жовтня в Україні відзначають відразу кілька важливих свят. Це і День захисника України, і Покрова Пресвятої Богородиці, і День Українського козацтва.

Цього дня у багатьох українців вихідний. А це - хороша можливість вирушити за новими враженнями у подорож одного дня. До того ж, згідно з прогнозами синоптиків, погода цього дня у більшості регіонів буде сприяти тому, щоб повною мірою відчути дух історії й насолодитися "золотою" осінню. Але куди саме можна поїхати на це свято?

У день захисника України, свято українського козацтва і святої Покрови, ведучий програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Анатолій Анатоліч на прохання РБК-Україна розповідає про найбільш знакові місця, де можна провести цей вихідний, відчувши дух свята.

Фото: Телеведучий Анатолій Анатоліч розповідає про місця, які варто відвідати 14 жовтня (прес-служба)

Козелець, Чернігівська область

Невелике селище міського типу Козелець розташоване зовсім поруч з трасою Київ-Чернігів, і чудово підходить для подорожі одного дня.

Головна тутешня визначна пам'ятка - Собор Різдва Пресвятої Богородиці. Це якраз те місце, заради якого Козелець заїжджають навіть ті, хто відвідувати його не збирався, а просто проїжджав повз. Наприклад, подорожуючи до Чернігова.

Фото: Собор у Козельці - приклад архітектури українського і єлизаветинського бароко (РБК-Україна)

"Собор Різдва Богородиці у Козельці Чернігівської області став знаменитим на весь світ! Складно повірити, але сюди щорічно приїжджають сотні іноземців, щоб помилуватися цією будівлею", - каже телеведучий.

Власне, сам собор на території неймовірно вражає зовні та всередині своєю красою і витриманими пропорціями. Приголомшливий дерев'яний іконостас, створений за проектом легендарного петербурзького архітектора Растреллі.

За великим рахунком, він і приваблює натовпи іноземців у це селище на березі річки Остер, каже телеведучий.

Фото: Собор - головна визначна пам'ятка Козельця (РБК-Україна)

Є повір'я, що, якщо піднятися на саму верхівку дзвіниці у ясний день, то можна розглянути, як сяють куполи Києво-Печерської лаври з південного заходу, а куполи Троїцького собору в Чернігові - з північного сходу, додає Анатолій Анатоліч.

Новгород-Сіверський, Чернігівська область

Перша згадка про нього міститься у "Повчанні Володимира Мономаха своїм дітям" у 1078 році.

З цим містом пов'язані історія і життя князя Ігоря. А одне зі знакових місць тут - Державний історико-культурний музей.

Фото: Новгород-Сіверський (скріншот з відео Youtube.com/Dolner)

"А найбільш відома визначна пам'ятка - Спасо-Преображенський монастир і прилеглий до нього парк - вони вражають своєю величчю й урочистістю. Для свята Покрови підходить ідеально!", - каже телеведучий.

Батурин, Чернігівська область

Зараз місто Батурин відоме по всій Україні як колишня гетьманська столиця Лівобережної України.

Місто розташоване на красивій річці Сейм за 26 кілометрів від найближчого міста Бахмач на Чернігівщині. Це місце радять відвідати всім, хто цікавиться історією України.

Фото: Палац графа Розумовського в Батурині (РБК-Україна)

Колись Батурин був офіційно нагороджений статусом гетьманської столиці.

У 2002 році Кабмін ухвалив комплексну програму відновлення пам'яток заповідника "Гетьманська столиця". З того часу цю локацію стали розвивати як один з головних туристичних центрів регіону.

Фото: Цитадель Батуринської фортеці (РБК-Україна)

"Ще б пак – тут була резиденція Івана Мазепи та Кирила Розумовського. Знайти палац просто - на в'їзді в містечко потрібно звернути направо, і вузька вуличка призведе до замку. А якщо ви цікавитеся архітектурою, ви точно повинні побачити Покровську церкву і цитадель", - зауважує Анатолій Анатоліч.

Гайдамацький яр, Вінницька область

За легендою, десь у Гайдамацькому Яру сховали козацький скарб, коли тут ховалися козаки в часи війни з Польщею.

Фото: Урочище Гайдамацький яр (uk.wikipedia.org)

"Серед українських сіл особливе місце займає Буша у Вінницькій області, адже всього в кілометрі від нього знаходиться заповідне місце - Гайдамацький Яр. Крім химерних скульптур, створених природою, ви побачите систему печер і підземних ходів, якими користувалися козаки під час походів, облав і воєн", - розповідає телеведучий.

Острів Хортиця, Запорізька область

Унікальний острів Хортиця в Запоріжжі зберігає безліч таємниць. Осінь - саме час відвідати це цікаве місце.

Одна з головних асоціацій, яка виникає у багатьох українців при згадці Хортиці – це козаки та знаменита Запорозька Січ. Але легендарна доба козаччини – тільки один з багатьох історичних періодів, які залишили свій слід тут, на найбільшому острові Дніпра.

Крім всім відомого комплексу "Запорізька Січ", у північній частині знаходиться ущелина - Зміїна печера.

Фото: Комплекс "Запорізька Січ" до карантину щорічно приймав близько 250 тисяч туристів (РБК-Україна)

Фото: Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" (РБК-Україна)

До речі, природна цінність Хортиці – не менш важлива, ніж історична: всього за 15 хвилинах їзди від індустріального міста з 800-тисячним населенням, в дикій природі можна побачити козуль, кабанів, лисиць і фазанів, а в небі над Дніпром тут літає хижий орлан-білохвіст.

Фото: Дніпровські плавні - ще одне прекрасне місце для відпочинку на Хортиці (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали, які youtube-канали про подорожі варто подивитися вдома, якщо ви поки не збираєтеся у відпустку.

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