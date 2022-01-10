Знаменитий парк розваг "Діснейленд" зупиняє роботу: названо причину

Водночас готелі парку залишаться відкритими із зміненим рівнем обслуговування
У Гонконгу тимчасово закривають відомий парк атракціонів "Діснейленд", пише CNN Travel.
Парк атракціонів буде закрито на два тижні тимчасово від 7 до 20 січня 2022 року через нову хвилю коронавірусу в країні.
Про це йдеться на офіційному сайті парку відповідно до вимог влади та Міністерства охорони здоров'я з профілактики всіх заходів безпеки від Covid-19.
Це рішення стосується тематичного парку, але не його курортних готелів.
"Готелі залишаться відкритими зі зміненим рівнем обслуговування. Обслуговування в ресторанах та місцях відпочинку в готелях буде скориговано відповідно до останніх правил", – повідомляється на сайті Діснейленду.
Для людей, які мають квитки на ці дати, термін квитків продовжать, і пізніше буде надана детальна інформація. Крім цього, на цей період буде анульовано бронювання номерів у готелях.
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