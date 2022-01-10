Знаменитый парк развлечений "Диснейленд" приостанавливает работу: названа причина

В Гонконге временно закроют известный парк аттракционов "Диснейленд", пишет CNN Travel.

Парк аттракционов будет закрыт на две недели временно с 7 до 20 января 2022 года года из-за новой волны коронавируса в стране.

Об этом сообщили на официальном сайте парка в соответствии с требованиями властей и Министерством здравоохранения по профилактике всех мер безопасности от Covid-19.

Это решение касается самого тематического парка, но не его курортных отелей.

"Отели останутся открытыми с измененным уровнем обслуживания. Обслуживание в ресторанах и местах отдыха в отелях будет скорректировано в соответствии с последними правилами", – сообщается на сайте Диснейленда.

Фото: Парк аттракционов "Диснейленд" в Гонконге закроют на две недели временно (facebook.com/hkdisneyland.pa)

Для людей, у которых есть билеты на эти даты, срок действия билетов продлят, и позже будет предоставлена ​​​​более подробная информация. Кроме этого, на этот период будет аннулирована бронирование номеров в отелях.

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