"Значно дешевше": названо найбільш оптимальний сезон для відпочинку у Карпатах

Фото: Карпати (tamtour.com.ua)

Коли краще планувати відпустку в горах

В Карпати цікаво їхати в будь-який час року, і кожен турист знайде тут для себе щось цікаве в усі сезони. Але саме зараз, у другій половині серпня, приходить період, коли в гори найбільш оптимально їхати за спокійним та розміреним відпочинком.

Про це у коментарі РБК-Україна говорить Сергій Прокоп - гід-екскурсовод, який вже багато років організовує та проводить походи в Карпати для туристів.

"Якщо в червні в Карпатах часто йде дощ і погода змінюється часом кардинально, то зараз настає період, коли погода – більш стабільна, спокійна. Кінець серпня, вересень і початок жовтня – прекрасний період, коли можна відвідати Карпати і відпочити у спокійній атмосфері",- розповідає він.

До того ж, в Карпатах зараз починається сезон збору ягід, а у вересні почнеться пора збору грибів, яких тут вдосталь.

"Також вартість за проживання в готелях Карпат починає знижуватися з 1 вересня. Спланувати відпочинок на початок вересня - це можливість суттєво заощадити і відпочити значно дешевше", - зауважує Сергій Прокоп.

Скільки коштує відпочинок у Карпатах зараз?

З іншого боку, в Карпати активно їдуть і влітку, особливо у другій половині серпня. Клімат гір дозволяє набагато легше переносити спеку влітку, ніж клімат морський.

У Карпатах можна зупинитися в котеджах, готелях, в пансіонатах. Затишні сімейні міні-готелі, невеликі кімнати й просторі комфортні номери – тут є відпочинок на будь-який смак.

Фото: Відпочинок у Карпатах літом (wikipedia.org)

Ціна за тижневе проживання на двох зі сніданками в готелях Карпат коливається від 2500 гривень до 3700 гривень в бюджетному сегменті й від 7000 гривень до 15 000 гривень – за номери класу "комфорт".

У готелі "Taor Karpaty Resort&Spa" РБК-Україна кажуть, що цього року співпрацюють з туроператорами й по пакетних пропозицій. Наприклад, проживання для 2 осіб у стандартному номері зі сніданками по "шведській лінії" буде становити 1950 гривень за добу.

Готель зі спа-салоном "Verkhovel" пропонує номери від 1150 гривень, в готелі "Коруна" ціна за номер становить близько 2 тисяч гривень, а комплекс "Озеро Vita" пропонує житло за середньою ціною у 1290 гривень за людину в добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити під час небезпеки в горах та куди дзвонити туристам у разі непередбачених ситуацій.

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