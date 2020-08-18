"Значительно дешевле": назван самый оптимальный сезон для отдыха в Карпатах

Фото: Карпаты (tamtour.com.ua)

Когда лучше планировать отдых в горах

В Карпаты интересно ехать в любое время года, и каждый турист найдет здесь для себя что-то интересное во все сезоны. Но именно сейчас, во второй половине августа, приходит период, когда в горы наиболее оптимально ехать за спокойным и размеренным отдыхом.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит Сергей Прокоп - гид-экскурсовод, который уже много лет организовывает и проводит походы в Карпаты для туристов.

"Если в июне в Карпатах часто идет дождь и погода меняется порой кардинально, то сейчас наступает период, когда погода – более стабильная, спокойная. Конец августа, сентябрь и начало октября – прекрасный период, когда можно посетить Карпаты и отдохнуть в спокойной атмосфере", - рассказывает он.

К тому же, в Карпатах сейчас начинается сезон сбора ягод, а в сентябре начнется пора сбора грибов, которых здесь в достатке.

"Также стоимость за проживание в отелях Карпат начинает снижаться с 1 сентября. Спланировать отдых на начало сентября - это возможность существенно сэкономить и отдохнуть значительно дешевле", - замечает Сергей Прокоп.

Сколько стоит отдых в Карпатах сейчас?

С другой стороны, в Карпаты активно едут и летом, особенно – во второй половине августа. Климат гор позволяет намного легче переносить жару летом, чем климат морской.

В Карпатах можно остановиться в коттеджах, отелях, в пансионатах. Уютные семейные мини-отели, небольшие комнаты и просторные комфортные номера – здесь есть отдых на любой вкус.

Фото: Отдых в Карпатах летом (wikipedia.org)

Цена за недельное проживание на двоих с завтраками в отелях Карпат колеблется от 2500 гривен до 3700 гривен в бюджетном сегменте и от 7000 гривен до 15 000 гривен – за номера класса "комфорт".

В отеле "Taor Karpaty Resort&Spa" РБК-Украина говорят, что в этом году сотрудничают с туроператорами и по пакетным предложениям. К примеру, проживание для 2 человек с завтраками по "шведской линии" будет составлять 1950 гривен в стандартном номере в сутки.

Отель со спа-салоном "Verkhovel" предлагает номера от 1150 гривен, в отеле "Коруна" цена за номер составляет около 2 тысяч гривен, а комплекс "Озеро Vita" предлагает жилье по средней цене в 1290 гривен за человека в сутки.

Напомним, ранее мы писали, что делать во время опасности в горах и куда звонить туристам в случае непредвиденных ситуаций.

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