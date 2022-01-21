Зимівка на морському узбережжі. Кіпр значно спрощує правила в'їзду

Уряд Кіпру запровадив нові правила в'їзду туристів до країни. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Згідно з новими правилами, вакциновані туристи й ті, що перехворіли на COVID-19 зможуть безперешкодно відвідувати острів, незалежно від того, чи входить їх країна до списку епідемічно безпечних.

Крім цього, уряд Кіпру скоротив період самоізоляції від 14 до 10 днів для людей, які мають близькі контакти з підтвердженим хворим. Рішення набирає чинності 24 січня.

Раніше перед в'їздом на Кіпр вакцинованим мандрівникам потрібно було зробити ПЛР-тест власним коштом не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Невакциновані туристи з "зелених" країн зможуть в'їхати в Кіпр, надавши негативний ПЛР-тест за 72 години до в'їзду або тест на антиген за 24 години до в'їзду, а з "червоних" країн будуть складати тест до і в'їзду.

Які правила в'їзду на Кіпр

Згідно з новими правилами, які набудуть чинності від 1 березня, мандрівники, які повністю вакциновані від COVID-19 або одужають від вірусу, незалежно від того, чи внесена їх країна до списку "червоної" або "зеленої" категорії, будуть звільнені від виконання карантинних вимог.

Ці люди можуть в'їжджати на Кіпр із дійсним сертифікатом про вакцинацію, виданим компетентними органами їхньої країни, або сертифікатом, що підтверджує, що вони одужали від коронавірусу.

Кіпр визнає майже всі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light та Novavax.

Фото: Вакциновані туристи тепер можуть їхати в країну без обмежень (unsplash.com/secret-travel-guide)

Усі пасажири, як і раніше, мають заповнити форму CyprusFlightPass протягом 48 годин до вильоту, а також пройти вибіркові тести на коронавірус в аеропортах.

Пасажири у віці 18 років і старші повинні отримати бустерну дозу вказаних вище вакцин, якщо з моменту отримання другої дози минуло дев'ять місяців. Інакше вони потраплять у категорію неприщеплених з метою правил поїздок.

Люди, які отримали обидві дози, можуть, як і раніше, подорожувати на Кіпр і назад без тесту або необхідності самоізоляції терміном до дев'яти місяців після другої дози.

Діти віком до 18 років будуть звільнені від тестування та самоізоляції, якщо вони повністю вакциновані, тобто якщо вони отримали обидві дози щеплення або одну дозу одноразової вакцини, а також терміни поїздки з метою, вказаних у Термін дії веб-сайту CyprusFlightPass закінчився.

У разі довідки про одужання, дата поїздки не повинна перевищувати 180 днів з моменту першого позитивного діагнозу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристи обрали п'ять країн для подорожей у 2022 році.