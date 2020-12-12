Зимовий термальний відпочинок: порівнюємо ціни та сервіс на відомом українському курорті

Взимку туристи відвідують значно менше екскурсій, проте актуальним залишається відпочинок як у спа-готелях, так і на термальних курортах.

Одні із найбільш відомих теплих басейнів України розташовуються у Берегово на Закарпатті. Розповідаємо про головні місцеві термальні басейни та про те, де та за якою ціною можна зупинитись у Берегово.

Термальний басейн, який будували як базу для спортсменів

У Берегово є два основні термальні басейни. Перший, більш старий, збудували у 60-х роках за часів СРСР у якості бази для радянських спортсменів.

Проте пізніше з'ясувалося, що місцева вода має корисні властивості та може застосовуватися якщо не для лікування та оздоровлення, то як мінімум для покращення настрою і релаксу відпочиваючих. З того часу це місце стали відвідувати не тільки спортсмени, а й туристи.

Термальний басейн "Закарпаття" розташований на перехресті вулиць Мукачівської та Корятовича. Він наповнюється із гейзера півторакілометрової глибини, кремнієво-азотно-вуглекисло-хлоридно-натрієвими водами високої мінералізації.

Вода має температуру близько 50 градусів тепла. Щоправда, у самому басейні вода охолоджується приблизно до 30 градусів. Взимку маленькі басейни накривають полікарбонатним каркасом, що створює ефект "турецької бані".

Фото: Термальний басейн "Закарпаття" (mukachevo.net)

Через специфічний мінеральний склад води, в басейні не рекомендується проводити понад дві години на добу. Але, як стверджується, в помірних дозах ці ванни корисні для людей з проблемами опорно-рухового апарату, при серцево-судинних хворобах, гіпертонії.

Звісно, перед відвідуванням термального басейну варто проконсультуватися із лікарем та визначити, скільки часу варто проводити у воді та чи взагалі це можна робити під час відпочинку кожному окремому туристу.

Термальний басейн та соляні кімнати

У місті також є порівняно новий термальний басейн, де пропонується дещо ширший спектр послуг. На території одного з комплексів відпочинку знаходиться термальний басейн, який функціонує в місті з 2011 року.

Це закрите приміщення з басейном може приймати 80 відвідувачів одночасно: його загальна площа сягає 160 квадратних метрів. Інтер'єр залу виконаний у стилі традиційних давньоримських купалень.

Окрім відпочинку у самому термальному басейні, відвідувачам пропонують відпочити та розслабитися в сауні, соляних кімнатах, фітнес-залі. Тут також є кафе та реабілітаційний центр.

Фото: Комплекс "Жайворонок" (mukachevo.net)

Ціни за користування басейном

Абонемент на увесь день для дорослого – 400 гривень (для постояльців - 300 грн)

Дві години для дорослого – 200 гривень.

Діти зростом до 120 см – безкоштовно; Інші - 100 гривень за дві години (або абонемент на день за ціною у 170 гривень).

До слова, під час карантинних обмежень комплекс також продовжує працювати.

Головні "плюси" та "мінуси": "про сучасний спа-курорт поки говорити рано"

РБК-Україна вивчило відгуки туристів про обидва термальні комплекси. Подаємо основне, що пишуть про них відпочивальники.

Термальний басейн "Закарпаття"

"Плюси": невисокі ціни. Так, плата за користування басейном складає близько 120 грн з людини. Підходить для туристів, які шукають можливості відпочити бюджетно.

"Мінуси": треба слідкувати за речами, адже деякі відвідувачі нарікають на те, що адміністрація може не слідкувати за речами відпочивальників.

Доволі старе обладнання. Відчувається атмосфера старого радянського курорту: гості кажуть, що поки про сучасний спа-курорт тут говорити не варто. Пропонованих послуг - мінімальна кількість.

По суті це просто басейн, куди приходять і місцеві, і туристи. А оселитись можна поруч в одному з будиночків або готелів.

Комплекс "Жайворонок"

"Плюси": є вай-фай, хороший ремонт приміщень комплексу. Пропонуються додаткові послуги. Наприклад, джакузі, масаж, спа-послуги. Є готель, винний погріб, автостоянки, баня, ресторан та пивний бар.

"Мінуси": дещо вищі ціни, ніж у першому державному комплексі. Навряд чи можна зекономити, якщо шукаєте недорогих послуг та відпочинку.

Басейн у певний час може бути закритим, а туристи можуть про це не знати. Графік роботи варто перевіряти заздалегідь.

Де та за якою ціною зупинитись у Берегово

Хоча Берегово - містечко невелике (близько 20 тисяч населення), тут все ж можна знайти немало різних варіантів розміщення за різними цінами. Здебільшого це міні-готелі та приватні садиби. Наводимо кілька прикладів цін на житло в Берегово у грудні.

Готель "Золота пава": стандартний двомісний номер з одним двоспальним ліжком або 2 окремими ліжками - 800 гривень. "Напівлюкс" - 950-1050 грн.

Гостьовий будинок "Beauty Complex": є сад, місце й обладнання для шашликів і тераса. Двомісний номер формату "делюкс" для двох дорослих та однієї дитини – 600 гривень.

Фото: У Берегово можна зупинитись як у міні-готелях, так і в окремих будиночках (скріншот booking.com)

Міні-готель "Chizay. Мала Гора": двомісний номер з двоспальним ліжком -1190 грн.

"Вілла "Магнат": двомісний номер з великим двоспальним ліжком – 700 грн.

"Villa Grey House": чотиримісний номер з двома великими двоспальними ліжками - 1200 грн. Передоплата не вимагається. Також передбачене безкоштовне скасування бронювання.

"French Town": тут є можливість бронювання окремих будиночків поруч із садом. Будинок з однією спальнею та гостьовою кімнатою - 1400 грн.

Варто додати, що житло краще бронювати заздалегідь, адже, судячи із даних сервісу бронювання Booking.com, немало місць у готелях Берегово на найближчі кілька тижнів вже заповнені.

Нагадаємо, раніше ми писали про термальний відпочинок у селі Косонь на Закарпатті.

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