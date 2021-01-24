Зимовий відпочинок як пригода: тонкощі поїздки на курорт Мигове у Карпатах

Багато хто з вас чув про покинуту радіолокаційну станцію "Памір" в Карпатах. Адже цього літа, коли кордони були закриті, там побував відомий тревел-блогер Антон Птушкін і багато інших мандрівників.

А місце, звідки туристи вирушають на РЛС "Памір", залишається мало кому відомим. А даремно! Адже тут розташувався невеликий, але дуже добре спланований гірськолижний курорт Мигове.

Маленький, але комфортний курорт

Особливість цього курорту полягає в тому, що, на відміну від інших невеликих "гірськолижок", прямо біля нижніх станцій підйомників розташувалися готелі та котеджі з єдиним ресепшеном - прямо як на відомому курорті Буковель, от тільки ціни тут - у кілька разів нижчі.

Старовинні замки як частина маршруту

Друга примітна особливість курорту Мигове - це його місце розташування. Сюди веде не звична дорога через Львів, як на інші "гірськолижки", а досить цікавий шлях через Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Чернівці.

"Чому ж він такий цікавий?", - запитаєте ви. А ми відповімо: замками! Якщо ви подорожуєте автівкою, плануйте на дорогу два-три дні, оскільки тільки шлях у Мигове - це вже окрема пригода!

Відео: Мигове: гірськолижний курорт в Україні (youtube.com/KOLESAEDUT)

Ми були щиро захоплені кам'янистими ландшафтами Кам'янця-Подільського і величезним старовинним замком, який розташувався на краю обриву біля річки. Потім ми заїхали в Хотин: було дуже цікаво погуляти цією старовинною фортецею, де представлені цікаві експонати побуту, бою та інквізиції.

Після цього ми завітали до Чернівців та подивилися неймовірної краси та багатий історією Чернівецький університет. З повним відчуттям того, що ми вже давно в дорозі, подивилися багато всього і пора повертатися додому, ми тільки приїхали на гірськолижний курорт!

Фото: Кам'янець-Подільський (Євгенія Колесник)

Інфраструктура та розваги курорту Мигове

Житло тут можна орендувати прямо в комплексі Мигове біля підніжжя гірськолижних трас. Це обійдеться у близько 1000 гривень на добу.

Обід і вечеря на двох обійдеться приблизно у 300-500 гривень. Це на порядок бюджетніше, ніж, наприклад, у Буковелі. Так, за ті ж гроші, що і на відомому курорті, тут ви зможете жити прямо біля гірки й харчуватися в ресторанах.

Але є на цьому курорті й свій "мінус" - це кількість підйомників і гірськолижних спусків.

На курорті Мигове є один крісельний підйомник, але він призначений для оглядових екскурсій. До гірськолижних трас на гору Мала Кічера веде два бугельних підйомники, і звідси ж спускаються дві траси - легша вниз по схилу й складніша - петлею через ліс. Також є навчальний підйомник і катання на сноутьюбах.

Тут нам сподобався великий прокат прямо біля схилу. А якщо зима сніжна, на відміну від Пилипця та Славського, тут працюють гармати та засніжують трасу штучним снігом.

Фото Гармати покривають трасу штучним снігом (Євгенія Колесник)

Чим ще зайнятися, крім катання на лижах і сноубордах

Крім катання на лижах і сноубордах, тут є каток, спа, катання на квадроциклах. Півгодини такого катання коштує 750 гривень для двох. Причому незалежно від того, скільки вас (нас було всього двоє). Ви сідаєте на квадроцикл, а інструктор на окремому квадроциклі їде попереду і показує дорогу.

Є маршрути на півгодини, годину, тощо. Але чим довший маршрут, тим далі в гори ви їдете, і види відкриваються все красивіші!

Бюджетний варіант, як можна насолодитися красивими видами гір - піднятися за допомогою оглядового крісельного підйомника на гору Кічера. На вершині гори - невелике кафе, столики з лавочками та гойдалки. Так що тут можна прогулятися, перекусити й провести гарно час.

Фото: Поїздка на квадроциклах (Євгенія Колесник)

Давайте вийдемо за територію комплексу і подивимося, що тут є ще. Адже Мигове - це не тільки назва курорту. В першу чергу це назва села, в якому він розташований. В цьому селі - безліч приватних садиб, міні-готелів, деякі з них - з чанами та басейнами.

Багато таких гостьових будинків розташовані з іншого боку дороги на схилі гори. До них потрібно трохи піднятися під гірку, зате з такого місця вигляд ще гарніший, ніж з вікон готелів самого курорту.

Приїхати у Мигове можна не тільки своїм автомобілем, але і на громадському транспорті. Наприклад, можна дістатися на поїзді до Чернівців, а звідти ходить маршрутка прямо до будівлі адміністрації курорту.

Фото: Мигове - назва не тільки курорту, але й села, в якому він знаходиться (Євгенія Колесник)

Попри те, що Мигове - невеликий курорт, ми впевнені, що обов'язково приїдемо сюди ще, адже тут дуже зручна інфраструктура: автостоянка, маршрутка, готелі прямо біля гірськолижних трас, різноманітні розваги. І, що важливо - помірні ціни.

Тутешніх трас, безперечно, буде недостатньо для завзятих лижників і сноубордистів. Але тим, хто хоче просто провести час в горах, приїхати у відпустку з дітьми, покататися в задоволення або тільки навчитися, курорт Мигове може стати хорошим вибором для зимового відпочинку.

Нагадаємо, раніше у січні 2021 року в Карпатах відкрився новий гірськолижний курорт.

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