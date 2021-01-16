Схили для новачків: куди вирушити кататися на лижах із дітьми в Карпатах

Фото: Катання на схилах (facebook.com/vedmezha.ua)

Гірськолижний курорт "Ведмежа" відкриває сезон 17 січня

Покататися на лижах засніженими схилами Карпатських гір можна не тільки на курортах з натовпом відпочивальників – насолодитися зимовою природою і активним відпочинком можливо і в спокійних місцях.

На днях готує відкрити схил для лижників і сноубордистів ще один гірськолижний курорт – "Ведмежа" у селі Поляна на Закарпатті. Відкриття заплановано на 17 січня – якраз встановиться необхідна мінусова температура.

Фото: Сезон катання залежить від погоди (facebook.com/vedmezha.ua)

Чим цікавий курорт

Гірськолижний курорт "Ведмежа" розташований у селі Поляна, яке відоме мінеральною водою "Поляна квасова" і бальнеологічним курортом.

Гірськолижна база знаходиться за 1,5 км від села. В її розпорядженні схили на 600 м, 300 м, 150 м і тюбінговый парк. Гірськолижний курорт позиціонує себе як кращий на Закарпатті для новачків.

Широка полога траса укомплектована бугельними підйомниками і системою штучного засніження. Біля підніжжя гори знаходиться ресторан, який зараз не працює, пункт прокату лиж та спортивного інвентарю. Біля тюбінгової траси працює кафе.

У цьому році на курорті не склалося з погодою, і "високий сезон" був втрачений для туристів.

"Якщо буде сніжити, це добре, але ми розраховуємо на наш сніг. Весь "високий сезон" ми вже пролетіли з нашими погодними умовами і кліматом. Коли ми насніжили, пішли проливні дощі, і ми навіть не змогли сніг розрівнювати. Зробили тюбінг-траси, і через дощі в перший же день їхньої роботи утворилися калюжі. Дай бог, щоб нас вже трохи замело", - розповідає РБК-Україна менеджер бази "Ведмежа" Тарас Триндяк.

Він радить стежити за погодою на гірськолижних курортах на сайті snig.info, щоб в реальному часі бачити стан схилів.

Фото: Підйомник на базі (facebook.com/vedmezha.ua)

Скільки коштує покататися

За словами представника гірськолижної бази, ціни на послуги з минулого року не змінювалися. Тільки вартість навчання у інструкторів може змінитися, але вони поки не прибули на курорт.

Тюбінг – спуск з гірки на надувних "ватрушках"- санчатах коштуватиме 150 гривень за годину, і 250 гривень – за дві.

Прокат лижного або сноубордингового комплекту коштує від 220 гривень за 2 години до 350 гривень на день.

Скіпаси на бугельні підйомники коштують від 30 гривень за один раз до 350 гривень за 6 годин.

До речі, неподалік на схилах є дві пологі траси (800 м) з підйомником біля гірськолижного комплексу "Катерина". Там же працює мультиліфт. Вартість підйомників на курорті – від 30 гривень за один раз до 550 гривень за день.

Фото: Для тюбінгу обладнана траса (facebook.com/vedmezha.ua)

Скільки коштує проживання

Ми перевірили ціни на проживання в селі Поляна на сайті бронювання готелів booking.com на найближчий тиждень і вибрали доступні номери.

В готельному комплексі "Славутич-Закарпаття" за 2 км від гірськолижного курорту можна зупинитися за ціною від 350 гривень з людини за ніч. Але на найближчий тиждень залишилися тільки номери-люкс за ціною 850 гривень на добу.

В готелі зі спа-центром "Сонячна долина" двомісний стандарт з триразовим харчуванням коштує 2880 гривень на добу за двох.

В гостьовому домі "Любава" бюджетний двомісний номер з диваном-ліжком коштує 300 гривень на добу.

Нагадаємо, ми писали, що у Карпатах починає сезон катання ще один сніжний курорт.

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