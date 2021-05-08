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Мальовничі курортні острови відкриваються для туристів: що відомо

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 13:10
Мальовничі курортні острови відкриваються для туристів: що відомо Фото: Відпочинок на Таїті (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Таїті та інша частина Французької Полінезії відновлюють туризм

Розкішні острови Французької Полінезії офіційно відкрили кордони для туристів. Група тихоокеанських островів, до яких входять популярні пляжні курорти Таїті та Бора-Бора, 1 травня відкрила кордони для мандрівників з усього світу.

Це хороша новина для тих, хто хоче знайти затишне місце для відпочинку цього літа. Але все ж на островах поки що діють суворі правила в'їзду. Будь-хто, хто в'їжджає в країну, повинен перебувати в карантині протягом 10 днів, незалежно від того, чи вакцинований він від COVID. Звільнитися від карантину можна, здавши ПЛР-тести на 4 і 8 день перебування, а також за відсутності симптомів коронавірусу.

Мандрівники мають заповнити бланк заяви про стан здоров'я ETIS перед посадкою на рейс. Для кожного дорослого потрібна одна форма, а неповнолітні можуть вказати у формі контакти батька або опікуна. Таку анкету забирають по прибуттю.

Правила на місцевих курортах: що потрібно знати

На місцевих курортах вже відкриті магазини, ресторани, бари, музеї. Хоча туристи теж повинні дотримуватися місцевої комендантської години й соціального дистанціювання.

Маски також потрібно носити у всіх громадських місцях на островах. Виняток роблять для дітей молодше 11 років. Нічні клуби, відкриті ринки та цирки поки закриті. У ресторанах можна сидіти в кількості до шести осіб за одним столом.

Мальовничі курортні острови відкриваються для туристів: що відомо

Фото: До групи островів входять популярні пляжні курорти Таїті й Бора-Бора (pixabay.com)

На островах Таїті та Муреа з 22:00 як і раніше діє комендантська година до 4 години ранку щодня. Такі правила діятимуть до 1 червня.

Всі рейси прибувають в Міжнародний аеропорт Фааа (PPT) в Папеете - єдиний міжнародний аеропорт країни. Туристи поки не можуть потрапити на Таїті на водному транспорті, хоча кільком невеликим круїзним лайнерам все ж дозволено причалювати до берегів.

Для в'їзду до Французької Полінезії мандрівники повинні мати довідку про негативний ПЛР-тест на COVID. Також окремі правила можуть встановлювати і авіакомпанії: краще уточнювати цю інформацію заздалегідь. Більшість авіакомпаній США запитують проходження тесту не більше ніж за 72 години до польоту. Якщо вам потрібен ще один негативний результат тесту, щоб повернутися до своєї країни, в аеропорту для цього передбачений пункт тестування.

Французька Полінезія - заморський регіон Франції, що підпорядковується французьким законам. Це означає, що людям з країн ЄС і Шенгенської зони не потрібно буде проходити міжнародну митницю після прибуття. Однак місцева валюта - французький тихоокеанський франк, а не євро. Хоча багато закладів, які обслуговують іноземців, приймають обидві валюти.

Мальовничі курортні острови відкриваються для туристів: що відомо

Фото: Французька Полінезія - заморський регіон Франції (pixabay.com)

Як дістатися

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для поїздки до Французької Полінезії необхідно відкривати візу у заморські території в Посольстві Франції. Прямих рейсів з України немає, але долетіти можна з пересадками в Європі (Париж, Амстердам) і США.

На сайті авіакомпанії Air France можна знайти тариф від 1159 доларів за політ туди й назад з Києва на Таїті з пересадкою у Ванкувері. Тривалість польоту - 26 годин 40 хвилин. Найдешевше розміщення на Таїті в 3-зіркових готелях можна знайти на сайтах бронювання житла за ціною від 100 євро на добу.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли для українських туристів може відкритися Швейцарія.

Також повідомлялося, які кращі локації для відпочинку та розваг у Албанії.

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