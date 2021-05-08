Живописные курортные острова открываются для туристов: что известно

Таити и остальная часть Французской Полинезии возобновляют туризм

Роскошные острова Французской Полинезии официально открыли границы для туристов. Группа тихоокеанских островов, в которую входят популярные пляжные курорты Таити и Бора-Бора, 1 мая открыла границы для путешественников со всего мира.

Это хорошая новость для тех, кто хочет найти уютное место для отдыха этим летом. Но все же на островах пока что действуют строгие правила въезда. Любой въезжающий в страну должен находиться в карантине в течение 10 дней, независимо от того, вакцинирован ли он от COVID. Освободиться от карантина можно, сдав ПЦР-тесты на 4 и 8 день пребывания, а также при отсутствии симптомов коронавируса.

Путешественники должны заполнить бланк заявления о состоянии здоровья ETIS перед посадкой на рейс. Для каждого взрослого требуется одна форма, а несовершеннолетние могут указать в форме контакты родителя или опекуна. Такую анкету забирают по прибытию.

Правила на местных курортах: что нужно знать

На местных курортах уже открыты магазины, рестораны, бары, музеи. Хотя туристы тоже должны соблюдать местный комендантский час и социальное дистанцирование.

Маски также нужно носить во всех общественных местах на островах. Исключение делают для детей младше 11 лет. Ночные клубы, открытые рынки и цирки пока закрыты. В ресторанах можно сидеть в количестве до шести человек за одним столом.

Фото: В группу островов входят популярные пляжные курорты Таити и Бора-Бора (pixabay.com)

На островах Таити и Муреа с 22:00 по-прежнему действует комендантский час до 4 часов утра каждый день. Такие правила будут действовать до 1 июня.

Все рейсы прибывают в международный аэропорт Фааа (PPT) в Папеэте - единственный международный аэропорт страны. Туристы пока не могут попасть на Таити на водном транспорте, хотя нескольким небольшим круизным лайнерам все же разрешено причаливать у берегов.

Для въезда во Французскую Полинезию путешественники должны иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID. Также отдельные правила могут устанавливать и авиакомпании: лучше уточнять эту информацию заранее. Большинство авиакомпаний США запрашивают прохождение теста не более чем за 72 часа до полета. Если вам нужен еще один отрицательный результат теста, чтобы вернуться в свою страну, в аэропорту для этого предусмотрен пункт тестирования.

Французская Полинезия - заморский регион Франции, подчиняющийся французским законам. Это означает, что людям из стран ЕС и Шенгенской зоны не нужно будет проходить международную таможню по прибытии. Однако местная валюта - французский тихоокеанский франк, а не евро. Хотя многие заведения, обслуживающие иностранцев, принимают обе валюты.

Фото: Французская Полинезия - заморский регион Франции (pixabay.com)

Как добраться

Ранее РБК-Украина сообщало, что для поездки во Французскую Полинезию необходимо открывать визу в заморские территории в посольстве Франции. Прямых рейсов из Украины нет, но долететь можно с пересадками в Европе (Париж, Амстердам) и США.

На сайте авиакомпании Air France можно найти тариф от 1159 долларов за полет туда и обратно из Киева на Таити с пересадкой в Ванкувере. Длительность полета – 26 часов 40 минут. Самое дешевое размещение на Таити в 3-звездочных отелях можно найти на сайтах бронирования жилья по цене от 100 евро в сутки.

Напомним, ранее мы писали, когда для украинских туристов может открыться Швейцария.

Также сообщалось, какие лучшие локации для отдыха и развлечений в Албании.