Жесткий локдаун в Египте: что будет с турами на курорты Красного моря

Стоит ли планировать отдых во время новых ограничений

В Египте объявили двухнедельный локдаун – из-за ситуации с коронавирусом закрывают магазины, рестораны и торговые центры. Об этом в телеобращении к стране сообщил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Кабинет министров Египта объявил о ряде срочных решений и постановлений, касающихся ситуации с коронавирусом в стране, которые вступают в силу 6 мая и продлятся две недели, передает издание Egypt Today.

"Граждане не осознают, насколько серьезна пандемия. В настоящее время она поражает целые семьи", - сказал премьер-министр во время телевизионной пресс-конференции в среду, 5 мая.

Какие ограничения ввели в Египте

Глава правительства Мадбули объявил, что магазины, кафе, рестораны, палатки на Рамадан и торговые центры будут закрыты в 21:00 в среду – на две недели.

Фото: В Египте на две недели закрывают рестораны и кафе (pixabay.com)

Он также добавил, что концерты, свадьбы, встречи и конференции будут запрещены. Праздник Курбан-байрам начнется со среды 12 мая по воскресенье 16 мая. В это время будут закрыты места, где могут собираться много людей на свежем воздухе.

"Сады, парки и общественные пляжи будут полностью закрыты во время праздника Ид аль-Фитр", - отметил премьер-министр Мадбули.

Исключение сделали для молитв в мечетях с соблюдением мер предосторожности во время праздника.

Премьер-министр добавил, что в больницах доступны 35% коек, государство следит за хранилищами кислорода. В течение мая Египет ожидает поставок 5 млн доз вакцины от COVID.

В борьбе с распространением коронавируса в Египте за нарушения требования носить маски на улице наложили с января 1,7 млн штрафов на граждан. Каждый – 50 египетских фунтов (около 3 долларов).

Фото: Сувениры туристы смогут покупать на территории отелей (pixabay.com)

"Отдыхающие локдаун не почувствуют"

Новые карантинные ограничения в Египте никак не влияют на туристическую инфраструктуру, ведь большая ее часть – отделена от остальной, рассказал в комментарии РБК-Украина заместитель генерального директора компании TEZ Tour Александр Новиковский.

"Если брать Шарм-эль-Шейх, это вообще отдельная туристическая зона, где почти нет местных жителей. В Хургаде также все сделали для того, чтобы обезопасить туристов от рисков заболеть. На территории отелей есть максимально вся инфраструктура для того, чтобы отдыхать с комфортом и безопасно. Поэтому отдыхающих ограничения никаким образом не затронут, и они их не почувствуют", - говорит эксперт.

Большинство туристов могут не заметить результатов локдауна, разве что возможно введут некоторые ограничения на экскурсионные программы.

Локдаун не повлияет и на спрос на отдых в Египте, считает специалист. Сегодня это направление отмечается стабильным турпотоком.

"Рынок начинает понемногу просыпаться, начинается традиционный сезон отпусков, и люди стараются ехать к теплым морям, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Спрос в Египет постоянно стабильный – нет уменьшения туристического потока, и после майских праздников нет спада", - отмечает Александр Новиковский.

Фото: Спрос на отдых в Египте - стабильный (booking.com)

По его информации, на Египет сейчас приходится примерно 60% бронирований из "корзины" массовых направлений. В ближайшее время с началом пляжного сезона будет немного преобладать спрос на отдых в Турции.

Секретные проверки отелей

Тем временем в Египте начались проверки отелей на соблюдение санитарных норм. Министерство туризма и древностей Египта направило несколько секретных инспекционных комитетов по всей стране, чтобы убедиться, что все отели, рестораны и туристические кафетерии применяют надлежащие меры безопасности для здоровья в связи с COVID-19, сообщает Egypt Independent.

Инспекторы будут обращать внимание на то, выполняются ли регулярные протоколы по санитарии и дезинфекции в соответствии с международными стандартами и с использованием материалов, утвержденных Минздравом.

Фото: В отелях начались проверки соблюдения санитарных норм (pixabay.com)

Помощник министра туризма и древностей по контролю за гостиничными услугами и туристической деятельностью Абдель Фаттах аль-Аси объяснил, что инспекторы также проверяют стандарты гигиены на кухнях, в магазинах, ресторанах и кафетериях, и оценивают общее качество гостиничных услуг.

Министерство туризма и древностей Египта объявило на прошлой неделе о том, что уже закрыли 9 туристических объектов за несоблюдение мер ковид-безопасности, которые принимали клиентов сверх утвержденных лимитов, что привело к скоплению людей.

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