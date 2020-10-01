Жорсткі умови: популярна країна готується знову приймати туристів

Популярна у туристів країна в Азії готується відкрити кордони з 17 жовтня для тих, хто збирається в похід в Гімалаї. При цьому в'їзд звичайним туристам залишається під забороною, повідомляють у місцевому виданні The Kathmandu Post.

Найкращий час для сходжень у Непальських Гімалаях - жовтень-листопад і березень-квітень. У ці місяці тут порівняно сухо і тепло. Влітку в Непалі - сезон дощів, а взимку перевали завалені.

Новина про те, що вже в жовтні можна буде здійснити сходження на Еверест і інші вершини Гімалаїв, активно обговорюють у соцмережах. Адже весняні походи (з викупленими квитками на літаки) були раніше відкладені через карантинні обмеження.

Небо Непалу залишається закритим для міжнародних перельотів з 20 березня. Досі в країні не відновилося внутрішнє авіа і транспортне сполучення, країна залишається закритою в тому числі й для України.

Фото: На трекінговому маршруті в Непалі (Sangam Prasain/kathmandupost.com)

Віза через трекінгове агенство

Міністерство туризму Непалу вирішило рятувати галузь і пустити в країну альпіністів і трекерів, але за досить жорстких умов. Вимоги проаналізували в пабліку "Новини Непалу" у Facebook.

Так, з 17 жовтня в'їзд в Непал дозволений тільки тим туристам, які мають намір відправиться в гори для трекінгу або сходжень. Туристам, охочим відвідати Непал з іншими цілями, в'їзд заборонений.

Візи по прибуттю видавати не будуть. Туристи, які не зможуть отримати візу через непальські дипломатичні представництва у своїй країні, повинні зробити попередній запит через свої трекінгові або туристичні агентства в Непалі.

Заява туриста буде проходити через департамент туризму, який видає дозволи на альпінізм, та/або Nepal Tourism Board, який видає дозволи на трекінг. Вони будуть рекомендувати департаменту імміграції видавати візи цим заявникам. Тоді візу оформлять або в країні заявника, або при в'їзді в Непал.

Фото: Гора Аннапурна – популярне місце для сходжень (pixabay.com)

Карантин і страховка

Туристу потрібно буде при в'їзді мати з собою:

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду;

- документи департаменту імміграції для отримання візи;

- документи, що підтверджують бронювання готелю не менше ніж на 7 днів;

- страховку з покриттям витрат, пов'язаних з Covid-19, з покриттям 5000 доларів на людину

Після отримання візи мандрівники повинні будуть провести не менше 7 днів в готельному номері. Після цього необхідно зробити ПЛР-тест своїм коштом. Якщо результат прийде негативний, іноземцю дозволять відправитися в похід. Якщо позитивний – самоізоляція в номері продовжиться до тих пір, поки тести не підтвердять відсутність COVID-19.

При цьому мандрівники повинні застрахувати своїх гідів з сумою страхового покриття в 850 доларів. Згідно з урядовим правилом, гіди обов'язкові для всіх трекерів і альпіністів.

Фото: Долина Катманду (pixabay.com)

На тлі того, що в самому густонаселеному місці Непалу – долині Катманду – за добу виявляють до тисячі нових випадків коронавірусу, а рівень місцевої медицини залишає бажати кращого, суворі карантинні правила для іноземців можуть змусити трекерів відкласти сходження до весни або початку вакцинації від COVID-19.

Місцевий туристичний бізнес вже розкритикував такі приписи уряду як надто жорсткі, і сподівається на їх ослаблення до 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найбільш захоплюючі пішохідні маршрути Туреччини.

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