Протоколи безпеки. Що чекає туриста у випадку хвороби на COVID в Єгипті: фото

Як лікуватимуть туристів, які захворіли на COVID у відпустці

Єгипет - один з найпопулярніших туристичних напрямків для українців, який в умовах пандемії став ще більш затребуваним. Численних туристів приваблюють мальовничі курорти за доступними цінами, а також цілком лояльні правила в'їзду.

З самого початку пандемії в країні ввели протиковідні заходи: в аеропортах, готелях, у громадських місцях. А на випадок, якщо все ж хтось підхопив вірус, держава зобов'язується лікувати безкоштовно.

РБК Україна побували в головній державній лікарні Шарм-ель-Шейха і поспілкувалися з головним лікарем клініки - Мохамедом Хамді (Dr. Mohamed Hamdy), щоб дізнатися про все докладніше.

Головна лікарня Шарма - Sharm International Hospital (фото: Сергій Суховський)

Як виглядають карантинні заходи в Єгипті

Правила, що стали звичними: використання антисептиків, захисних масок, необхідність тримати дистанцію і проходити температурний режим в Єгипті дотримуються дуже строго.

Виделки, ложки й ножі в ресторанах, а також рушники для пляжах подаються в спеціальних захисних плівках, на всіх столах можна знайти гель-антисептик. У більшості готелів скасували можливість самостійно брати їжу - відпочиваючих обслуговує тільки вакцинований персонал. Але навіть в таких умовах від вірусу не застрахований ніхто.

Доктор Мохамед Хамді (фото: Сергій Суховський)

Головна лікарня Шарм-ель-Шейха нещодавно пройшла реконструкцію. На цю мить тут є лікарі всіх напрямків.

Швидка працює цілодобово, а хворих розміщують у спеціальній палаті на 22 місця. Лікарі наголошують: допомогу надають невідкладно, незалежно від наявності страховки та інших документів.

Лікарня приймає 24 години на добу (фото: Сергій Суховський)

Чи доведеться платити за лікування

У Єгипті запевняють, що всіх лікують від COVID безкоштовно. За словами головного лікаря Мохамеда Хамді, тут працюють з усіма мутаціями коронавірусу. До того ж в лікарні є апарат для вироблення кисню, що допомагає лікувати найважчі випадки COVID 19. До слова, останній турист з COVID надходив в клініку ще у квітні.

Щоб убезпечити відвідувачів, в лікарні обладнаний окремий вхід для хворих з ковідом і підозрою на нього. Також тут є кабінети для проходження ПЛР-тестів і вакцинації. Прохід до них вказують спеціальні стрілки на підлозі. Тести при наявності симптомів COVID роблять безкоштовно. Якщо ж ви хочете зробити його за своєю ініціативою, він буде коштувати $30, як і для всіх єгиптян.

Чому страховка важлива і як бути з самоізоляцією

Оформлення страховки, яка покриває лікування COVID за кордоном, стала основою поїздок у відпустку під час пандемії. Зараз таку страховку можна оформити у більшості страхових компаній в Україні. У багатьох з них вона вже входить до базового пакета туристичного страхування.

Однак варто подумати й про те, щоб страховка покривала не тільки лікування, але й обсервацію в готелі.

Існує спосіб, як знайти гроші на витрати на карантинний готель, якщо все-таки у вас не буде страховки, покриває ці витрати.

"Потрібно звернутися безпосередньо до туроператора, щоб він повернув хоча б частково гроші за готель, в якому ви не проживаєте. Хоча, як правило, це договором не передбачено, багато компаній йдуть на такий крок для того, щоб зберегти лояльність свого туриста", - радить В'ячеслав Черняховський, гендиректор однієї з асоціацій страхового бізнесу.

Нагадаємо, на цей час для в'їзду в Єгипет потрібно мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону. Для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID, вони не потрібні.

Також, за нещодавно оновленим правилами, довідка про вакцинацію потрібні тим, хто за 14 днів до прибуття в Єгипет побував в Індії, Бангладеші, Пакистані, Бутані, М'янмі, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Бразилії або Латинській Америці.