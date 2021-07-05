Протоколы безопасности. Что ждет туриста в случае болезни COVID в Египте: фото

Как будут лечить туристов, заболевших коронавирусом в отпуске

Египет - одно из самых популярных туристических направлений для украинцев, которое в условиях пандемии стало еще более востребованным. Многочисленных туристов привлекают живописные курорты по доступным ценам, а также вполне лояльные правила въезда.

С самого начала пандемии в стране ввели антиковидные меры: в аэропортах, отелях, в общественных местах. А на случай, если все же кто-то подхватил вирус, государство обязуется лечить бесплатно.

РБК-Украина побывало в главной государственной больнице Шарм-эль-Шейха и пообщались с главным врачом клиники - Мохамедом Хамди (Dr. Mohamed Hamdy), чтобы узнать обо всем подробнее.

Главная больница Шарма - Sharm International Hospital (фото: Сергей Суховский)

Как выглядят карантинные меры в Египте

Ставшие привычными правила: использование антисептиков, защитных масок, необходимость держать дистанцию и проходить температурный режим в Египте соблюдаются очень строго.

Приборы в ресторанах, а также полотенца для пляжах подаются в специальных защитных пленках, на всех столах можно найти гель-антисептик. В большинстве отелей отменили возможность самостоятельно брать еду - отдыхающих обслуживает только вакцинированный персонал. Но даже в таких условиях от вируса не застрахован никто.

Доктор Мохамед Хамди (фото: Сергей Суховский)

Главная больница Шарм-эль-Шейха недавно прошла реконструкцию. На данный момент тут есть врачи всех направлений.

Скорая работает круглосуточно, а больных размещают в специальной палате на 22 места. Врачи подчеркивают: помощь оказывают безотлагательно, независимо от наличия страховки и других документов.

Больница принимает 24 часа в сутки (фото: Сергей Суховский)

Придется ли платить за лечение

В Египте заверяют, что всех лечат от COVID бесплатно. По словам главного врача Мохамеда Хамди, здесь работают со всеми мутациями коронавируса. К тому же в больнице есть аппарат для выработки кислорода, что помогает лечить самые тяжелые случаи COVID 19. К слову, последний турист с COVID поступал в клинику еще в апреле.

Чтобы обезопасить посетителей, в больнице оборудован отдельный вход для больных с коронавирусом и подозрением на него. Также здесь есть кабинеты для прохождения ПЦР-тестов и вакцинации. Проход к ним указывают специальные стрелки на полу. Тесты при наличии симптомов COVID делают бесплатно. Если же вы хотите сделать его по своей инициативе, он будет стоить $30, как и для всех египтян.

Почему страховка важна и как быть с самоизоляцией

Оформление страховки, которая покрывает лечение COVID за рубежом, стала основой поездок в отпуск во время пандемии. Сейчас такую страховку можно оформить у большинства страховых компаний в Украине. Во многих из них она уже входит в базовый пакет туристического страхования.

Однако стоит подумать и о том, чтобы страховка покрывала не только лечение, но и обсервацию в отеле.

Существует способ, как найти деньги на расходы на карантинный отель, если все-таки у вас не будет страховки, покрывающей эти расходы.

"Нужно обратиться напрямую к туроператору, чтобы он вернул хотя бы частично деньги за отель, в котором вы не проживаете. Хотя, как правило, это договором не предусмотрено, многие компании идут на такой шаг для того, чтобы сохранить лояльность своего туриста", — советует Вячеслав Черняховский, гендиректор одной из ассоциаций по страховому бизнесу.

Напомним, на данный момент для въезда в Египет требуется иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы. Для тех, кто прошел вакцинацию против COVID, они не требуются.

Также, по недавно обновленным правилам, справка о вакцинации нужны тем, кто за 14 дней до прибытия в Египет побывал в Индии, Бангладеше, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии или Латинской Америке.