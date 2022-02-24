"Чекаємо сплеску бронювань". Тури і авіаквитки можуть істотно подорожчати: в чому причина

Перельоти на бортах українських авіакомпаній зростуть у ціні на десятки доларів

Українські авіакомпанії найближчими днями готуються ввести страховий збір для пасажирів. На такий крок йдуть через додаткові витрати самих перевізників. При цьому підвищать і ціни на квитки.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання Turprofi.com.ua.

На скільки подорожчають квитки після введення страхового збору

Українські авіакомпанії збираються повідомити партнерів про введення страхового збору для пасажирів, пише видання з посиланням на свої джерела.

Нововведення пов'язане з підвищенням вартості страхування літаків.

Фото: Держава видала держгарантії на страхування літаків (РБК-Україна/Віталій Носач)

Незважаючи на те, що держава України видала держгарантії на страхування авіалайнерів на суму 16,6 млрд гривень для 23 літаків, щомісячні виплати для авіакомпаній все одно зросли.

Тому додаткові витрати перевізникам доведеться включати у вартість квитків, що зробить авіаперельоти менш доступними за ціною.

Суми, на які квитки подорожчають через страховий збір, складатимуть кілька десятків доларів.

"Неприємно, але це краще, ніж припинення польотів", – пояснили фахівці.

Ймовірно, зростання цін на квитки позначиться і на подорожчанні путівок за кордон, адже більшість чартерних рейсів в курортні країни виконуються на крилах українських авіакомпаній.

Однак керівництво компанії МАУ не очікує істотного зростання цін на квитки через зміни в авіастрахуванні. Про це заявив керівник компанії Євген Дихне на нещодавній прес-конференції в Києві, присвяченій ситуації з авіаперевезеннями в Україні.

Вже через пару днів МАУ ввела новий збір для міжнародних і внутрішніх перельотів у розмірі 1031 грн (еквівалент 36 доларів), повідомляє Avianews.

"Це означає, що розмір збору в обидві сторони становить 2062 гривень або еквівалент $72. Новий збір додається до всіх квитків до 16 березня 2022 року включно. На рейси з 17 березня його немає, що автоматично зменшує ціну квитків на розмір збору. За рахунок нового збору МАУ на кожному рейсі зможе отримати до $3744 при використанні 104-місцевих літаків Embraer 190 і до $6696 при польоті на 186-місному Boeing 737-800. Це дозволить їй компенсувати зростання витрат на страхування", - пояснили у виданні.

Фото: Авіакомпанія МАУ додає збір до 16 березня (facebook.com/airportboryspil)

"Ціни вже зросли, а літаки заповнені", - експерти

Пасажири вже відчули зростання цін на перельоти, яке в останні тижні пов'язане з великим попитом. Через інформацію про плановане вторгнення туристи "хвилями" бронювали тури і авіаперельоти, щоб провести деякий час за межами країни. Багато хто відправляв сім'ї за кордон на відпочинок. При цьому тенденція виїзду на курорти, де більш спокійна обстановка, зберігається.

За словами директора мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олега Кулика, на найближчі дати всі літаки заповнені.

"Вплинув інтерес з боку тих, хто хоче виїхати. Також місяць тому туроператори скоротили кількість рейсів і вирівняли попит з пропозицією. Тому зараз нічого не "горить": це хороша новина - люди бронюють путівки, літаки літають", - зазначає експерт.

Продажі турів залежать від новинного фону, говорить він. На вихідних попит знижується через зростаючу паніку у туристів. Так було наприклад, тиждень тому напередодні Дня закоханих.

"Потім до четверга продажі відновилися, а у вихідні знову всіх налякали, і продажі просіли. Ситуація сама по собі непогана, якби не новини. На цей тиждень все розкуплено, а наступну будуть розкуповувати на наступному", - розповів він.

Фото: Пасажири з дітьми в салоні літака (РБК-Україна)

Тенденцію хвилеподібного попиту підтверджує і директор компанії "Альянс" Дмитро Горбаток: після вихідних попит на тури відновлюється в звичних обсягах до четверга.

"В основному бронюють на найближчі дати і березень, конкретно у нас - Каппадокію, Стамбул і Європу. Раннє бронювання стало гірше, як і попит на екзотику через чутки про скасування деяких рейсів", - додає він.

На попит на тури вплинула інформація про скасування рейсів авіакомпанії flydubai на 16 і 17 лютого. Потім у соцмережах заговорили про можливе скасування рейсів Qatar Airways.

"Відразу зросли ціни і місць вже не завжди вистачає. Зате багато бронюють Анталью на два-три тижні, щоб перечекати там паніку. До речі, частина таких туристів повернулася в Україну минулого тижня, а частина ще продовжила свої тури в Антальї. Загальна активність клієнтів впала на 15%", - описує ситуацію у своїй компанії Дмитро Горбаток.

Раннє бронювання "просідає": коли відновиться попит

Багато туристів поки відклали плани бронювати тури на більш пізні дати, що зазвичай допомагає заощадити до 40% від вартості путівок напередодні відпустки.

"Потенційний попит є, але ті, хто бояться, чекають і тури не бронюють. Всі купують сьогодні на завтра. Далеко більшість туристів не загадує через невизначеність. Тому і просідає раннє бронювання", - пояснює Олег Кулик.

Фото: Готель в Чорногорії (booking.com)

Він наводить приклад з Казахстаном: після вирішення кризи продажі можуть зрости в два рази - спрацює відкладений попит.

"Сподіваюся, все відновиться вже через тиждень, хоча деякі турагенти самі радять туристам почекати", - говорить Дмитро Горбаток.

При цьому експерт звертає увагу, що інші туристи в світі активно бронюють тури на літо. Тому багато готелів Анталії вже продані наперед, це ж стосується і європейських курортів.

"Адріатика взагалі вже майже розкуплена, як і Іспанія, і Греція. Але ж зараз тільки лютий. Боюся, в квітні забронювати улюблений готель на червень або липень буде проблематично. Але я розумію, що люди в стресі. Всім хочеться розслабитися - з початком весни чекаємо сплеску бронювань".

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