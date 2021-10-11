Попит зріс у п'ять разів. Найпопулярніші країни, які українці вибирали для відпочинку в 2021 році

У топ напрямків вересня потрапили Туреччина, Єгипет і Німеччина

У цьому сезоні українці активно подорожували, вибираючи як південні курортні країни, так і популярні європейські напрямки. Традиційно найбільше туристів вирушали в Туреччину і Єгипет, а також – в Чорногорію.

Наприклад, у вересні тільки з Києва кожен третій пасажир літав чартерними рейсами, які запускають спеціально в туристичні локації на замовлення туроператорів. Про це свідчать дані статистики, опубліковані на сторінці аеропорту "Бориспіль".

Які напрямки опинилися в топі найбільш затребуваних серед українців - в матеріалі РБК-Україна.

Куди літали українці у вересні

Незважаючи на те, що з початком навчального року закінчився "високий сезон" на курортах туристичних країн, українці продовжували літати на відпочинок. Так, за даними аеропорту "Бориспіль", у вересні там обслужили 1 160 685 пасажирів. З цього числа - 407 141 пасажирів чартерних рейсів, а 753 544 людей літали регулярними.

Фото: Кожен третій пасажир літав чартерними рейсами (РБК-Україна)

При цьому загальний турпотік за 9 місяців виріс на 72% в порівнянні з 2020 роком, коли більшість країн побоювалися відкривати кордони через пандемію. Всього цього року в аеропорту обслужили 6 976 939 пасажирів. З них за 9 місяців майже половина були пасажирами чартерних рейсів - 2 883 773 осіб.

Відзначається, що в трійці найпопулярніших напрямків вересня опинилися Туреччина, Єгипет і Німеччина. У ці країни літали 47% всіх пасажирів.

У десятку напрямків, куди вилітали найбільше туристів, потрапили:

- Анталія, Туреччина (чартери);

- Шарм-ель-Шейх, Єгипет (чартери);

- Стамбул, Туреччина;

- Хургада, Єгипет (чартери);

- Тель-Авів, Ізраїль;

- Даламан, Туреччина (чартери);

- Бодрум, Туреччина (чартери);

- Амстердам, Нідерланди;

- Тіват, Чорногорія;

- Іракліон, Греція (чартери).

Фото: Готель у Хургаді, Єгипет (booking.com)

Високий ріст бронювань. Які країни стали "проривом сезону"

Турагенти констатують, що попит на відпочинок в минулому сезоні 2021 року був високим, повідомляє профільне видання "Майстер туру". Відзначається, що в порівнянні з минулим роком, в цьому сезоні туристи стали набагато активніші.

"Зростання бронювань дуже велике, помітне збільшення активності туристів – у нас вже є клієнти, які за рік з'їздили 3-4 рази. Зараз вже є бронювання навіть від тих, хто весь цей час боявся літати через пандемію. З'явився попит і по тих країнах, які раніше запитували рідко. Наприклад, по Іспанії", - розповіла виданню Світлана Тріобчук, заступник директора "Турагентство Coral Travel".

За її даними, найпопулярнішими напрямками були Туреччина, Єгипет, ОАЕ і Чорногорія. Інші турагенти додають до цього списку Грецію і Кіпр.

"Популярні туристичні напрямки відкривалися одне за іншим. Найпопулярніші - Туреччина, Єгипет, Греція. З'явилися бронювання по Європі, Домінікані, Мальдівах. Мальдіви, до речі, продавалися краще, ніж будь-коли", - поділився досвідом Олексій Осадчий, директор "Хіт-тур" з Одеси.

Фото: Багато туристів вибрали Мальдіви для відпочинку (booking.com)

Через високий попит деякі агенти оцінили сезон як важкий - через велику кількість бронювань.

"Обсяг продажів у нас виріс приблизно в п'ять разів. Тури бронювали в Туреччину, Єгипет, Грецію. Добре продавалася Домінікана, чого всі минулі роки не було ніколи", - розповів про попит туристів Володимир Сагарда директор турагентства в Берегово.

Його колеги з інших міст підтверджують: Домінікану бронювали як ніколи багато - ця країна стала "проривом" сезону.

Нагадаємо, ми писали про колосальний попит на тури в Європу восени.

Також ми розповідали про п'ять найпопулярніших країн, де відпочивали європейці в 2021 році.