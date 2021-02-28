Дзеркальні стіни і стародавній форт: найбільш незвичайні готелі для незабутнього відпочинку

Для багатьох туристів готелі під час поїздки мають вкрай важливе значення. Часто саме за якістю готелів визначають, вдалою була відпустка чи ні. Деколи для досвідчених мандрівників пожити в нестандартному готелі може виявитися цікавіше навіть за іншу частину подорожі.

Для бувалих туристів у світі є чимало концептуальних готелів, які переносять своїх постояльців "в інший вимір" і залишають незабутні враження від подорожі.

Ми підібрали деякі з найбільш оригінальних готелів у різних країнах світу, куди можна вирушити після карантину і відкриття кордонів.

Казкова оаза в пустелі

Один з найбільш незвичайних готелів, який переносить туристів на століття назад і допомагає відчути себе героєм східних казок – еко-лодж Adrere Amellal. Він побудований в оазі Сива на заході Єгипту в пустелі Сахара. Хоча готель виглядає як житло берберів в минулих століттях, цей бутик-готель відвідували навіть члени британської королівської родини. Всього в готелі є 40 номерів.

Фото: Готель в оазі (facebook.com/www.adrereamellal.net)

Стіни готелю створені з природних матеріалів – суміші кам'яної солі, глини і соломи, меблі виготовлені з пальм і оливкових дерев, тканини і килими були виткані вручну. Але найцікавіше в готелі – там немає електрики, тільки свічки та ліхтарі. В готелі заборонено користуватися мобільними телефонами. Втім, умивальники і душ облаштовані звичайним чином – з водогоном.

Їжу для гостей готують з органічних овочів, вирощених на території готелю. Також для постояльців створений відкритий басейн, в який надходить джерельна вода.

Фото: Номер з натуральних матеріалів (adrereamellal.com/Alberto Siliotti)

За декілька кілометрів від готелю знаходяться кам'яні басейни з лікувальною термальною водою, солоне озеро з островом в оточенні пальм і гора Джабал Дакрур, куди їдуть лікувати суглоби в пісочних ваннах.

Вартість: від 460 євро за ніч. Наприклад, двомісний номер-стандарт з видом на озеро і двоспальним ліжком – 605 євро за ніч.

Побути птахом в гнізді

Насолодитися єднанням з природою можна і серед густого лісу – у Швеції для любителів відволіктися від суєти та буденності побудували готель на деревах. Над концептуальним готелем Treehotel в Харадсі працювали провідні скандинавські архітектори, створивши неповторні умови для відпочинку на висоті 4-6 метрів біля верхівок дерев. Всього в готелі пропонується 7 типів номерів.

З номерів, підвішених на соснах, відкривається вид на ліс, долину і бурхливу річку внизу. Один з найбільш незвичайних номерів – Mirrorcube – куб-"невидимка" з дзеркальними стінами, у яких відображається навколишній ліс і небо.

Фото: Готель з дзеркальними стінами (booking.com)

Для гостей обладнані кімнати – ліжко й умивальник з туалетом. В окремій будові можна прийняти душ, гідромасажну ванну або попаритися в сауні.

Готують їжу в готелі з дичини та місцевих продуктів. Романтичну вечерю гостям можуть доставляти прямо в номер на дереві. Втім, любителі активного відпочинку можуть сісти на велосипеди й вирушити за два кілометри до найближчого селища, де є магазини та ресторани.

Вартість: від 20338 гривень за двомісний номер зі сніданком.

Для тих, хто мріяв виспатися в небі

Багато любителів подорожей на літаках жалкують, що при далеких перельотах їм доводиться сидіти замість того, що розтягнутись на ліжку і поспати, як у поїзді. Для любителів неба у Швеції створили готель у далекомагістральному Боїнгу. Хостел 2* STF Jumbo Stay Stockholm знаходиться поруч з аеропортом Стокгольм-Арланда у Швеції.

Фото: Номер в кабіні літака (booking.com)

Хостел обладнали в списаному гігантському літаку моделі 747-212B 1976 року випуску, який спочатку був побудований для Singapore Airlines, а потім обслуговувався легендарної Pan Am.

Всередині літак переобладнаний таким чином, щоб в окремих купе можна було розміститися як одному гостеві, так і двом-чотирьом. Деякі номери обладнані за типом гуртожитку двоярусними ліжками: все-таки це хостел.

При цьому можна оселитися в номері на одного в кабінці вздовж ілюмінаторів і милуватися, як злітають неподалік літаки. У деяких номерах є ванни й туалети, в інших – зручності в "коридорі". Переночувати можна в кабіні пілотів або капсулі, де знаходилася турбіна двигуна.

Фото: Готель-літак (facebook.com/Jumbo-Stay-146569308732279)

Зона відпочинку обладнана на крилі літака: рідко який мандрівник відмовиться від можливості пройтися по такій деталі легендарного боїнга.

Гості можуть користуватися Wi-Fі, мікрохвильовками, а сніданок з ароматною кавою і тістечками можна отримати навіть о третій годині ночі. Також гостям забезпечують безкоштовний трансфер автобусом до аеропорту – кому треба летіти далі.

Вартість: від 3356 гривень за двомісний номер з односпальними ліжками.

Круїзний лайнер на суші

Готель зі схожою концепцією, тільки з більш вражаючими розмірами можна знайти в іншій частині світу – в Південній Кореї. Курортний готель преміум-класу Sun Cruise Resort розташований в популярному туристичному місці - на прибережній скелі в Чондонджині, звідки заведено спостерігати схід сонця.

Готель нагадує корабель, який залишився на суші після цунамі або всесвітнього потопу. Втім, він був спроектований на суші навмисно. Круїзний лайнер розмітили високо на краю скелі біля моря, тому враження від відпочинку мало відрізняються від реального круїзу. Готель переносить туристів в атмосферу морської подорожі без відчуття загойдування.

Фото: Готель-лайнер (wikipedia.org)

У Sun Cruise обладнані 211 номерів, є ресторани місцевої кухні і з європейським меню. Також – лаунж Sky, що обертається, нічний клуб, зона караоке, банкетні зали. Гостям пропонуються також приватний пляж, прогулянки на яхті, суші-ресторан на парусному човні, басейн з морською водою.

Вартість: двомісний номер з балконом – від 106 доларів (зі знижкою 67%, звичайна ціна – від 322 доларів).

Телевишка горі

Готель-вежа Jested розташований на горі на висоті 1012 метрів над рівнем моря в Чехії за 10 кілометрів від міста Ліберець. Готель входить в комплекс з телевежею і рестораном.

Особливу фантастичну атмосферу місцю додає той факт, що архітектурний шедевр був побудований в 1960-х роках. В його конструкціях використовували зварені разом шматки сталі.

Фото: Готель на висоті 1000 метрів (booking.com)

Зараз в готелі, з вікон якого відкривається вид на гірські схили і долини з сільською забудовою, пропонують різні типи номерів з індивідуальним дизайном. Зупинитися можна в люксі, сімейному номері або в одному з 17 двомісних номерів.

Відпочиваючи в номері готелю, який створює фантазію швидкої відправки в космос з аеродрому, можна і "заземлитися" – покататися на велосипедах в околицях, або вирушити в аквапарк, зоопарк або ботанічний сад, до яких звідси – 10-15 кілометрів.

Вартість: двомісний номер економ з двоспальним ліжком та спільною ванною – від 4199 гривень зі сніданком.

Загубитися і врятуватися у морі

Концепція острова, на якому рятуються потерпілі у корабельній аварії, реалізована в готелі-форте No Man's Fort у Великобританії.

Цей форт був побудований як лінія захисту від ворожих атак на Солент і Портсмут. Він входить в трійку найбільших штучних фортів.

З Солентом пов'язана історія лайнера "Титанік", який у квітні 1912 року вийшов у плавання з Саутгемптона. Також неподалік знаходили останки більш древніх кораблів, що зазнали аварії в цих водах.

Фото: Готель-форт в оточенні води (booking.com)

Унікальний готель-острів пропонує гостям 23 розкішні номери та люкси. Доставляють мандрівників на катері або човні. Оселитися можна як окремо, так і великою компанією – для вечірок або лову риби. При цьому обслуговувати гостей будуть морський капітан і кок.

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Вартість: найдешевший номер у готелі – від 1306 доларів (але на період карантину у Великобританії бронювання призупинено).

Попри карантинні обмеження в різних країнах, чимало концептуальних готелів з унікальним дизайном мають попит і на найближчі дати. Плануючи подорож на весну чи літо, варто забронювати номери заздалегідь.

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