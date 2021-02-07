Секретні будиночки в Карпатах: стильні затишні готелі для відпочинку на вихідних

Фото: Готель на двох на схилі гори (blackrock.com.ua)

Кращі локації в горах для відпустки в атмосфері усамітнення

Відпочинок e Карпатах взимку особливо популярний через неможливість вирушити в подорож на зимовий вікенд в Європу.

Попри наплив туристів на гірськолижних курортах, відпочити в стильних відокремлених готелях в Карпатах можна, якщо знати "секретні" місця.

Ми підібрали найцікавіші готелі, в яких можна провести вихідні в атмосфері затишку і насолодитися панорамними краєвидами на гори.

Де усамітнитися на природі у Славському

Славське – відомий гірськолижний курорт, який приваблює гостей в будь-яку пору року завдяки красі лісу і гір. Попри популярність місця у туристів, любителям усамітнення є де сховатися від людських очей та гамору, щоб насолодитися відпочинком наодинці з природою.

Прихований від людських очей готель у скандинавському стилі Black Rock Mountain Retreat знаходиться в Славському у Львівській області. Готель розташований на одному зі схилів гори Тростян. Власники радять добиратися до нього на позашляховиках як влітку, так і взимку.

Фото: Стильний будинок для усамітнення (facebook.com/blackrock.com.ua)

На території побудовані два будиночки з усіма вигодами, включаючи кухню, пральну і посудомийну машину - Black Rock і Black Nest. Уздовж будиночків облаштовані тераси, щоб милуватися краєвидами гір і насолоджуватися чистим повітрям. До лижного підйомника від готелю – 200 метрів.

Вартість: від 3400 за двох гостей (доступні дати 11-12 березня). При розміщенні від 2 діб можна отримати знижку 10%, від 4 – 15%.

Ще одне "секретне" романтичне місце у Славському – на схилі гори Погар. MIKO Cottages – це два котеджі з панорамним краєвидом на схили гір. Будиночки побудовані на відстані 50 м один від іншого – у них немає спільних зон, що забезпечує більшу приватність.

Фото: Романтичні будиночки з краєвидом на гори (facebook.com/blacknest42)

В котеджах облаштовані оглядові тераси, книжкові полиці та зручні крісла. Також – всі зручності, включаючи кухню і зону для барбекю.

Вартість: від 2400 гривень за ніч (мінімум 2 ночі). Розміщення – до 2-х людей, без дітей та собак.

Біля підніжжя гори Тростян можна оселитися в Cottage RoKSa 2 – з двома затишними шале – на 2 і 6 гостей (із 1 і 2 спальнями відповідно). Інтер'єри оформлені в скандинавському стилі.

Фото: Котедж у скандинавському стилі (booking.com)

В готелі є усі зручності для окремого відпочинку пари або сім'ї – кухня з їдальнею. З балконів відкривається вид на місто. В саду можна приготувати барбекю або відпочити на повітрі.

Вартість: від 3100 гривень за ніч.

"Космічні" готелі

Незвичайні купольні будиночки, нагадують "бульбашки", що знаходяться в урочищі Горішків в селі Яблуниця Івано-Франківської області – поряд з курортом Буковель – 10 хв на автомобілі. На схилі гори в тихому і затишному місці можна пожити під куполом зоряного неба і куполом з панорамним вікном і видом на Карпати.

Фото: Купол в засніжених горах (instagram.com/gm_eco_bubble)

Назва готелю GM Eco Bubble. Ідея побудувати такий готель прийшла власникам після поїздки до Йорданії. "Куполи" на платформах знаходяться на висоті 950 метрів над рівнем моря. Навколо - ліс, небо й краєвид на сусідні гори. А всередині – ліжко і крісла, а також санвузол. Обігріваються куполи з допомогою кондиціонерів.

Вартість: 2800 гривень на добу (двомісні номери).

Вілла на схилі гори з чаріними "космічними" краєвидами на ліс і гори - Cosmos Spacecraft - знаходиться в селі Майдан Львівської області. Це відокремлений будиночок в скандинавському стилі з панорамними вікнами. Готель розрахований на 4-6 гостей. Всередині необхідні зручності, включаючи кухню.

Фото: Космічний котедж (booking.com)

Відпочивати можна на видовий терасі, а проводити вечори біля каміна, читаючи книги або вивчаючи зоряне небо. Гості можуть скористатися приладдям для барбекю. А ще поруч з будиночком знаходиться гірськолижний підйомник "Майдан".

Вартість: 3870 гривень на добу за двох.

Загубитися поміж неба і гір і відчути себе немов на безлюдній планеті можна у відокремленому будиночку "Дзен Хата". Він знаходиться біля села Дземброня на горі на висоті 1000 метрів. З вікон будинку відкривається краєвид на гірський хребет від Говерли до вершини Піп-Іван. Доїхати до будиночка можна на позашляховику або замовити трансфер на санях з кіньми.

Фото: Будинок на висоті 1000 метрів (facebook.com/dzenKhata)

У котеджі є всі зручності – санвузол, плита і холодильник, мінімум необхідних меблів і посуду, постіль. Обігріватися можна керамічними обігрівачами або дерев'яною піччю. Для зв'язку зі світом є хороший інтернет.

Вартість: від 1000 гривень (при бронюванні 3 ночей) до 2000 гривень на добу (при бронюванні однієї ночі).

Затишні будиночки на природі

У селі Коростів Сколівського району Львівської області на березі річки можна оселитися в затишному будиночку Reset house з панорамним краєвидом на гори. Будинок розрахований на 4-6 гостей. Всередині всі зручності, а зовні – ще й тераса і мангал.

Фото: Затишний котедж на березі річки (veterdoit.com)

Будиночок дерев'яний зовні й всередині, що особливо додає відчуття тепла. А милуватися краєвидами з панорамних вікон можна не встаючи з ліжка.

Вартість: від 1500 гривень на добу.

Будинок з картинами та овечими пледами можна арендувати в еко-резиденції "Залужани" в однойменному селі Львівської області. Гостьові будинки побудовані в скандинавському стилі та обладнані всіма зручностями, душовою, великим ліжком, столиками для чаювання і пуфами біля панорамних вікон, щоб милуватися горами з комфортом.

Фото: Котеджі на фермі (zaluzhany.com.ua)

Резиденція розташована на території овечої ферми, тому можна не тільки милуватися овечками, але і покуштувати здорових фермерських продуктів в ресторані.

Вартість: будинок на двох - 2100 грн на добу зі сніданком.

Ще один затишний будинок так і називається - Cosy house. Це вілла в селі Берегомет Чернівецької області. Білий будинок з панорамними вікнами, стильним інтер'єром і терасою відмінно підійде для відпочинку удвох.

Фото: Затишний інтер'єр і вид на гори (booking.com)

До гірськолижного курорту Мигово – 13 кілометрів. В будиночку на 50 квадратних метрів розташована спальня, кухня з пічкою, вітальня і душова. З вікон відкривається краєвид на сади й гори.

Вартість: від 850 гривень за ніч.

Навіть поряд зі жвавими гірськолижними трасами Карпат можна оселитися в незвичайному затишному готелі з незабутніми краєвидами з вікна. Але, щоб провести вихідні чи відпустку в гарному тихому місці, варто бронювати житло наперед: у багатьох готелях вільних дат до середини березня майже не залишилося.

Нагадаємо, ми писали, що відпочинок на карпатському курорті істотно подешевшав в лютому.

Також ми розповідали, чому в Славське взимку їде мало туристів.