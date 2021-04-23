"Зелені паспорти" і тести: що відомо про умови в'їзду українців до Ізраїлю

Відпочинок в Ізраїлі для українських туристів в рамках "зелених коридорів" обговорюється на урядовому рівні. Але поки взаємні поїздки безпосередньо залежать від ситуації із захворюваністю в нашій країні.

Тільки вчора, 22 квітня, МОЗ Ізраїлю вніс Україну в список із семи країн з високим ризиком зараження COVID, повідомляє The Times of Israel.

У рекомендації закликають навіть вакцинованих ізраїльтян уникати поїздок до країн з серйозними спалахами COVID-19 через можливе зараження штамами, більш стійкими до вакцин. Крім України, небезпечними вважаються Ефіопія, Бразилія, Південна Африка, Індія, Мексика і Туреччина.

Які категорії громадян можуть їхати в Ізраїль

Днями в деяких ізраїльських ЗМІ з'явилася інформація про те, що для подорожувальників із зазначених семи країн збиралися ввести обов'язкову вимогу відбувати самоізоляцію в "коронавірусних готелях". Зазначалося, що такий підхід розглядався як опція. Втім, публічних заяв про введення такої вимоги поки не озвучували.

Фото: Вакцинованим туристам дозволять в'їзд у травні (pixabay.com)

Тим часом, на тлі високих темпів вакцинації пандемія в Ізраїлі відступає - у країні закрили останні відділення для лікування пацієнтів з коронавірусом.

З 23 травня в країну дозволять в'їзд туристам, які пройшли вакцинацію від COVID. При цьому їм доведеться робити два ПЛР-тести - до і після перетину кордону.

Поки ж громадянам України з туристичною метою відвідувати Ізраїль не дозволено. З іншою метою можна в'їжджати після отримання спеціального дозволу від уряду Ізраїлю. Його можуть отримати близькі члени сімей ізраїльтян, студенти, експерти, артисти, волонтери.

Фото: Єрусалим в Ізраїлі (pixabay.com)

При цьому необхідно зробити два ПЛР-тести - за 72 години до прильоту і після прибуття в країну, а також пройти 14-денну самоізоляцію.

Дипломати ведуть перемовини про "зелені паспорти"

Спрощення поїздок між державами в умовах пандемії регулярно обговорюється на урядовому рівні. Наприклад, 12 квітня відбулася зустріч заступника міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка і заступника міністра охорони здоров'я Ізраїлю - Йоава Кіша.

"Сторони домовилися продовжувати співпрацю між Україною та Ізраїлем у подоланні пандемії СОVID-19. Обговорено професійні епідеміологічні питання для спрощення перетину кордонів між державами",- повідомили РБК-Україна в посольстві України в Ізраїлі.

Фото: Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук (israel.mfa.gov.ua)

19 квітня 2021 року відбулася зустріч посла України в Державі Ізраїль Євгенія Корнійчука з Генеральним директором Служби імміграції населення та прикордонного контролю держави Ізраїль Шломо Мор-Йосефом, під час якої також обговорювалися питання про порядок перетину українськими туристами ізраїльського кордону в умовах пандемії, уточнили в дипломатичному відомстві.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо можливості взаємного визнання офіційних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 – "зелених паспортів". Окреслено низку кроків для укладення відповідної угоди, на підставі якої власники "зелених паспортів" зможуть подорожувати між обома країнами", - зазначив РБК-Україна посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.

Дипломат додав, що питання відкриття ізраїльського кордону для іноземних туристів, у тому числі громадян України, розглядається компетентними органами Ізраїлю як на підставі показників поширення коронавірусу і темпів вакцинації всередині країни, так і з урахуванням цих факторів в інших країнах.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи зможуть українці відпочити на курортному острові Балі цього літа.

Також повідомлялося, що Туніс пом'якшив правила в'їзду для туристів, в тому числі для мандрівників з України.