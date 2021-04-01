Чарівливі бухти і пляжі: скільки коштує відпочинок у кращих локаціях Туреччини навесні

Відпочинок у Туреччині в новому сезоні обіцяє бути в числі найпопулярніших серед українських туристів. Про це свідчать як різноманітність пропозицій від туроператорів, так і нові рейси, які авіакомпанії планують на період літньої авіації.

Один з кращих напрямків в Туреччині стане доступнішим: авіакомпанія AnadoluJet (лоукост-підрозділ Turkish Airlines), яка днями вийшла на український ринок, починає з 30 квітня регулярні рейси в Даламан.

Українські експерти відзначають: цей напрямок – один із наймальовничіших і дорогих на узбережжі в Туреччині, і його вибирають поціновувачі ексклюзивного відпочинку.

Як можна полетіти в Мармарис і Фетхіє

В Даламан в провінції Мугла зазвичай летять туристи, які збираються відпочивати на барвистих курортах з мальовничими пейзажами: Мармарис, Фетхіє, Олюденіз, Гьоджек. Мандрівники з усього світу приїжджають в цю місцевість, щоб помилуватися бухтами, озерами, скелястою берегової лінією, політати на параглайді, зайнятися рафтингом або пройтися пішохідними стежками.

Фото: Олюденіз - популярне місце для параглайдингу (pixabay.com)

Новий регулярний рейс в Даламан з 30 квітня з Києва буде виконувати AnadoluJet, дочірній лоукостер Turkish Airlines. Про це avianews.com повідомили в офісі компанії.

Полетіти регулярним рейсом можна буде двічі в тиждень – по понеділках і п'ятницях о 02:20, а з Даламан можна буде повернутися по четвергах і неділях о 23:00.

З Одеси в Даламан з авіакомпанією AnadoluJet можна буде полетіти з 2 травня також з частотою двічі на тиждень — по четвергах і неділях. Виліт до Туреччини за розкладом запланований на 14:55, назад - о 12:00.

Вартість перельотів Київ-Даламан і Одеса-Даламан обійдеться від 222 доларів в обидві сторони з урахуванням ручною поклажі 8 кг і багажа 20 кг.

Повідомляється, в Україну будуть літати літаки Boeing 737-800 на 189-місць економ-класу. У AnadoluJet буде спрощений сервіс порівняно з авіакомпанією Turkish Airlines.

Фото: Бухта в Мармарисі (pixabay.com)

Також на літній період заявлені чартерні рейси авіакомпаній Роза Вітрів, Sky Up, МАУ, Azur Air. Згідно розкладом на сайті chartershop.com.ua, з Києва в Даламан в літній сезон буде вилітати як мінімум два рейси на день, також двічі в тиждень можна буде вилетіти з Харкова і Львова.

Скільки коштує відпочинок на травневі свята

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку на двох з авіаперельотом і харчуванням "сніданки і краще" з вильотом від 1 травня від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

У туроператора "Coral travel" 7-денний відпочинок в 3* готелі в Мармарисі можна знайти за 13153 гривні з вильотом 7 травня, в 4* в Фетхіє – за 13934 гривень з вильотом на ту ж дату, в 5* готелі в Фетхіє – за 46819 гривень.

У туроператора "TUI" – відпочити в 3* готелі в Мармарісі обійдеться в 13667 гривень з вильотом 5 травня, в 3* в Олюденізі – від 19589 гривень з вильотом на ту ж дату, в 4* в Мармарисі - від 15054 гривень, в 5* готелі в Гьоджеку від 72056 гривень з вильотом 5 травня.

У туроператора "Tez Tour" вирушити в цьому напрямі можна з 18 травня. Тиждень в 3* готелі Мармариса з харчуванням "все включено" обійдеться в 16631 гривню, в 4* там же з харчуванням "все включено"– від 23499 гривень, в 5* в Мармарисі з харчуванням "ультра все включено" можна відпочити за 44618 гривень.

Фото: Пляж в Олюденізі (pixabay.com)

До речі, при поїздці в Туреччину необхідно здавати ПЛР-тест за 72 години до вильоту. Така вимога діє до 14 квітня і може бути продовжена владою для окремих країн. Також перед поїздкою необхідно заповнити електронну анкету з зазначенням актуального номера телефону, до якого буде прив'язаний індивідуальний HES-код здоров'я.

Нагадаємо, ми писали про особливості відпочинку в барвистій локації Туреччини.

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